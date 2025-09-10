PF faz operação contra envio de cédulas falsas pelos Correios

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Signum Falsum, com o objetivo de combater a prática criminosa de introdução de moeda falsa na economia brasileira por meio de remessas postais. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em endereços ligados a investigados em Jataí.

Segundo a corporação, a operação tem como meta coletar novos elementos de prova, apreender objetos relacionados ao crime e identificar todos os envolvidos no esquema, que pode ter atuação em diferentes regiões do país. Os mandados foram cumpridos após a descoberta de um envio postal contendo cédulas falsificadas, situação que chamou a atenção das autoridades federais e deu início à investigação.

As apurações começaram a partir de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e os Correios. Durante o processo de fiscalização e triagem de correspondências, foi interceptado um pacote suspeito. Dentro dele, os agentes encontraram cédulas falsificadas que imitavam o padrão do real brasileiro. O caso foi imediatamente comunicado à PF, que instaurou inquérito para aprofundar as diligências.

De acordo com a legislação, a falsificação de moeda é considerada crime contra a fé pública e está prevista no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar de três a doze anos de reclusão, além de multa. A prática representa grave risco à economia nacional, pois coloca em circulação notas sem lastro, prejudicando consumidores, comerciantes e instituições financeiras.

A Polícia Federal destacou que operações como a Signum Falsum são fundamentais para proteger o sistema monetário e garantir a segurança das relações comerciais. Além disso, reforçou a importância da parceria com os Correios, que tem papel estratégico na identificação de tentativas de envio de materiais ilícitos.

As investigações seguem em andamento e, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a quantidade de cédulas apreendidas ou o valor que estaria sendo colocado em circulação. A PF informou que novas diligências poderão ocorrer nos próximos dias, caso surjam indícios da participação de outras pessoas no esquema.