Pianista ucraniana é convidada para concerto de Natal no Basileu França

Os Grupos Sinfônicos da Escola do Futuro em Artes Basileu França apresentam o espetáculo natalino “Natal Juntos” nesta quarta-feira (21/12), a partir das 20h, no palco do Teatro Escola, em Goiânia. Integram o concerto a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás, a Orquestra Pedro Ludovico Teixeira, a Orquestra Infantil Mozart, o Coro e alunos de canto.

O espetáculo contará com a participação da pianista ucraniana Alona Khoptynets, vencedora de concursos internacionais de piano, incluindo os principais prêmios no Concurso Internacional de Música de Roma 2021, 5º Concurso Internacional para Jovens Pianistas (Ucrânia), Emil Rotundu Canto & Piano International Competition (Romênia) e Talentos do Século XXI (Bulgária). Atualmente, é aluna de mestrado em piano em uma universidade norte-americana.

Repertório

A grandiosa Fantasia Coral de Beethoven para piano, coro, solistas e orquestra abre o “Natal Juntos”. O repertório contará ainda com grandes clássicos natalinos como Jolly Old Sant Nicholas, A Boomwhacker Christmas, Jingle Bells Rock e Christmas Festival. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valor único de R$ 10 reais.

Desde 2021, a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França passou a ser gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).