Pirenópolis sedia evento sobre programação computacional

Da redação

Professores e estudantes de 29 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) de Goiás participam, a partir desta quarta-feira, 04, da 2ª edição do Bootcamp Low Code. O evento é uma realização do Governo de Goiás, por meio das secretarias de Estado da Educação (Seduc) e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ao longo de três dias de imersão tecnológica, os participantes serão desafiados em atividades que buscam desenvolver as competências do pensamento computacional e a visão empreendedora. Divididos em equipes, eles deverão desenvolver a ideia de um software criado a partir da programação low code.

Assim como na primeira edição do Bootcamp, as equipes serão lideradas pelos professores concluintes do curso “Criando soluções inovadoras: da ideia à prototipação”. A ideia é que, com auxílio de seus alunos, eles possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos, transmitindo aos jovens as noções de empreendedorismo, prototipação e negócios.

Ao final do evento, cada equipe deverá apresentar a sua ideia de software, criado a partir dos conhecimentos adquiridos na imersão. O produto de cada equipe será inscrito na Campus Party 2022, prevista para o mês de junho, e representará a escola no Hackthon Low Code.

Robótica Educacional

De 4 a 6 de maio, a Seduc realiza a “Formação Práticas Inovadoras: Robótica Educacional”, também em Pirenópolis. O evento reunirá representantes de 99 Cepis de Ensino Médio em um curso voltado à inserção da Robótica em sala de aula. Na oportunidade, serão apresentadas possibilidades de uso dos kits de Robótica distribuídos às unidades escolares de tempo integral de rede estadual de ensino.