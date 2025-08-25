Pit bull ataca criança que tentava pegar pipa em Itumbiara

Um cachorro da raça pit bull atacou uma criança de 7 anos em Itumbiara, no sul de Goiás, no sábado (22), quando o menino entrou no quintal de uma residência para pegar uma pipa, segundo a Polícia Militar. A vítima foi hospitalizada com ferimentos no tórax, pernas e nádegas.

O ataque

De acordo com a PM, o menino pediu para entrar no quintal e a dona da casa abriu o portão. O cachorro, que estava solto, escapou e atacou a criança. A mulher afirmou em depoimento que tentou conter o animal, mas o ataque só terminou quando o marido dela e um vizinho ouviram os gritos e conseguiram segurar o pit bull.

Atendimento médico

Segundo o tenente da PM Rondinele Gomes, a criança foi levada ao Hospital Regional da Unimed pelos pais. Ele informou que o estado de saúde era estável no momento do atendimento, apesar da gravidade das lesões. Os donos do animal também sofreram ferimentos durante a tentativa de conter o cachorro.

Após exames, o dono do pit bull foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de lesão corporal. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção.

Goiás enfrenta calor intenso e baixa umidade nesta segunda-feira