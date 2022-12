Podemos ser três em um

Imagine podermos ser 3 em 1! Na música “Te desejo vida”, de Flávia Wenceslau, há um refrão que diz: “te desejo… coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo, olhar de avô”.

Para começar o caminho de 3 em 1, no 1 guardaríamos por dentro um coração de menino. Aquele que se entusiasma com as coisas pequenas ou grandes da vida, que sabe viver a alegria com intensidade, sem medo de ser feliz, desfrutando dos bons momentos. Aquele que sonha, deixando a imaginação ir longe porque acredita que pode fazer acontecer. Brinca e dá risadas até quando tudo dá errado, pois não tem compromisso com o acerto e sabe que é imperfeito. Aquele que prefere o conforto à aparência porque gosta de se sentir livre para se divertir.

Já na relação com os outros, a parte 2, desenvolveríamos uma voz de pai amigo que acredita no potencial de cada um e diz “vai, vai com medo mesmo!”, “acredite em você como eu acredito”, “você consegue”. Aquele que encoraja e empurra para o mundo, mantendo a mão estendida caso haja um tombo. Vê potenciais adormecidos nas pessoas e as incentiva, dizendo: “Gostaria que você se visse como eu te vejo”. Esse amigo que incentiva e ajuda a clarear os caminhos com coragem, mantendo uma relação profunda e sincera.

Finalmente, no 3, seríamos como um avô que vê o lado bom das coisas, que sabe o valor do tempo e da serenidade diante das dificuldades. Aquele que já comprovou durante a vida que “tudo passa” e que o grande segredo é estabelecer como prioridades o que é realmente importante e não aquilo que parece urgente.

Então, assim, seríamos realmente múltiplos, 3 em 1, expressando a complexidade de viver. A hora de ser criança, pai amigo ou avô e a hora de misturar tudo, para simplesmente ser aquilo que se é.