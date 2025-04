Polícia Civil cumpre busca e apreensão contra investigado que instigou adolescente à automutilação

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), cumpriu hoje (09) mandado de busca e apreensão contra um investigado que instigou, por meio de plataforma virtual, uma vítima de 12 anos a diversos atos de mutilação.

Durante as investigações, foi apurado que, em um chat virtual, o investigado ensinava e mandava a vítima cheirar remédios controlados enviando, inclusive, vídeos de como “fazer carreiras”. Além disso, o investigado também instigou a vítima a se cortar.

A vítima realizou os atos de automutilação no chat ao vivo, cortando por diversas vezes o braço e sendo incentivada pelo investigado. Após toda a investigação, a PCGO cumpriu busca na residência do investigado, apreendendo dispositivos eletrônicos e um desenho do canal em que eram realizados os atos ilícitos. Em sede policial, o investigado confessou os fatos.