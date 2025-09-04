A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 4ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação Catena Fracta, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Itapuranga (GO) e região.

No total, foram cumpridos 58 mandados judiciais, sendo:

29 de prisão preventiva;

24 de busca e apreensão domiciliar;

4 de bloqueio de contas bancárias;

1 de sequestro de bens.

Organização criminosa interestadual

As investigações revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, logística própria e movimentações financeiras ilícitas, responsável por distribuir entorpecentes em diferentes estados brasileiros. O esquema criminoso tinha ramificações em Goiás, Minas Gerais, Bahia e Piauí, operando em larga escala e movimentando valores incompatíveis com a renda declarada de seus integrantes.

De acordo com a PCGO, o grupo atuava com drogas como cocaína, maconha e crack, utilizando veículos, pontos de venda e até mesmo aplicativos de mensagens para organizar a distribuição, dificultando o rastreamento das autoridades. A investigação apontou ainda que parte da organização tinha contato com fornecedores de outros estados, caracterizando o tráfico interestadual.

Operação integrada

As ações foram executadas simultaneamente em municípios de Goiás — com foco em Itapuranga e cidades vizinhas — e nos estados de Minas Gerais, Bahia e Piauí, mobilizando mais de 200 policiais civis. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, armas, drogas e aparelhos eletrônicos, que passarão por perícia para auxiliar na continuidade das investigações.

