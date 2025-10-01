Polícia Civil flagra fraude milionária em supermercado do Parque Atheneu, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, em parceria com a Polícia Científica e com equipes da Equatorial, fez nesta terça-feira (30) uma ação que resultou na descoberta de uma fraude milionária em um supermercado localizado no setor Parque Atheneu, em Goiânia.

Durante a vistoria, os peritos identificaram que o display do medidor de energia elétrica havia sido propositalmente danificado, o que impedia a leitura correta do consumo. O procedimento fraudulento fazia com que as contas de energia do estabelecimento variassem entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil, quando, devido à estrutura instalada — que inclui câmaras frias, açougue e padaria —, o valor real deveria superar R$ 22 mil mensais.

De acordo com a Polícia Civil, o responsável pelo supermercado foi preso em flagrante. Ele já possui antecedentes criminais por receptação e por participação em organização criminosa. Após a autuação, foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes da capital.

A conduta é tipificada como estelionato contra concessionária de serviço público, crime previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal. Além das sanções penais, o suspeito também poderá ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo causado.

Prejuízo coletivo

Em nota, a Polícia Civil destacou que esse tipo de prática não afeta apenas a concessionária de energia, mas também todos os consumidores. Isso porque os custos decorrentes das perdas não técnicas — como são chamadas as fraudes e furtos de energia — acabam sendo diluídos na tarifa paga pelos clientes regulares.

A Equatorial Energia reforçou a importância da denúncia e informou que mantém canais abertos para que a população reporte suspeitas de irregularidades no consumo de energia elétrica.

* Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

* Aplicativo Equatorial Energia, disponível para Android e iOS; (novo aplicativo)

* Call Center 0800 062 0196