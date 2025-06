Polícia Civil prende homem por crime de incêndio em rodovia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de São Miguel do Araguaia – 21ª DRP, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deflagrou, na manhã dessa terça-feira (25), a Operação Foco Extinto, que resultou na prisão em flagrante de um homem de 34 anos, pela prática do crime de incêndio.

A ação teve início após denúncia encaminhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relatando novo foco de queimada ilegal na zona rural do município, nas imediações do trevo de acesso ao Povoado de Luiz Alves. Fiscais ambientais constataram a veracidade da denúncia, flagrando o autor nas proximidades do fogo, portando um isqueiro usado para iniciar o incêndio e fugindo em seguida.

Acionada imediatamente, a equipe da Polícia Civil realizou buscas e localizou o suspeito, que ainda portava um pedaço de papel em chamas, improvisado como tocha para iniciar o incêndio. Ao ser questionado pelos agentes policiais, o homem confessou ter iniciado o fogo, apresentando justificativas desconexas. Diante da reincidência da conduta, da confissão e da posse de instrumento incendiário, foi dada voz de prisão em flagrante.

O preso foi conduzido à delegacia da cidade, onde teve lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, sendo em seguida recolhido à Unidade Prisional Regional de São Miguel do Araguaia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Goiás ressalta que a integração entre os órgãos de segurança pública e ambientais é essencial para o enfrentamento eficaz aos crimes ambientais, garantindo a proteção do meio ambiente e a segurança das comunidades rurais ameaçadas por queimadas ilegais.

