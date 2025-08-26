Polícia e Vigilância Sanitária apreendem meia tonelada de alimentos impróprios para consumo em Goiânia

Uma ação realizada nesta terça-feira (26/8) em Goiânia resultou na apreensão de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo e na interdição de um estabelecimento comercial na Região Leste de Goiânia.

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), deflagrou nesta terça-feira (26), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia, mais uma etapa da Operação Olho Vivo. Essa ação tem por objetivo apurar denúncias recebidas, as quais delatam más condições de higiene e dos produtos de estabelecimentos comerciais no Estado de Goiás. Dessa vez, foi efetuada inspeção em um supermercado situado na Região Leste de Goiânia.

Durante a ação, verificou-se que as condições de saneamento estavam em desacordo com as requisitadas na legislação. Nas prateleiras do supermercado, foram encontrados e apreendidos aproximadamente meia tonelada de produtos alimentícios inapropriados ao comércio/consumo. Assim sendo, as medidas administrativas necessárias foram tomadas pelo órgão de fiscalização competente.

Ao final, o estabelecimento foi parcialmente interditado, principalmente as áreas de depósito, panificação e de alimentos refrigerados. Foi instaurado procedimento policial a fim de apurar o ônus criminal dos envolvidos, visando a devida responsabilização penal.

