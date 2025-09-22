Polícia Penal abre chamamento para concessão de galpões de trabalho

A Polícia Penal de Goiás abriu chamamento público para concessão de permissão de uso de oito galpões de trabalho no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia. O processo, que segue até o dia 20 de outubro, prevê a utilização de quatro galpões na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG) e outros quatro na Casa de Prisão Provisória (CPP), com a meta de ampliar as atividades laborais no sistema.

Estrutura disponível

Cada galpão possui aproximadamente 250 metros quadrados e deve gerar de 50 a 100 vagas remuneradas para reeducandos, totalizando ao menos 400 novas oportunidades de trabalho. Os espaços contam com rede elétrica funcional, sistema de esgoto, abastecimento de água, vias de acesso pavimentadas, banheiros, área administrativa, bebedouros, além de cobertura metálica, luminárias e tomadas.

Critérios técnicos

Segundo o gerente de Produção Agropecuária e Industrial da PPGO, Paulo Sérgio Silva Santos, a seleção será baseada no mérito técnico e social da proposta, e não no preço. Empresas que oferecerem mais vagas, melhores salários e maior estrutura de capacitação terão prioridade. Os apenados devem receber no mínimo ¾ do salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 1.138,50, para jornadas de 6 a 8 horas diárias, com pagamento realizado pelo permissionário.

Chamamento público para concessão de permissão de uso de bem imóvel

8 galpões – 4 na POG e 4 na CPP

Prazo final para propostas: 20 de outubro de 2025 Presencial: até 17h, na sede da Polícia Penal de Goiás (Rua 201, esquina com 11ª Avenida, nº 430, Setor Leste Vila Nova, Goiânia, GO) Digital: até 23h59, pelo e-mail [email protected]

Abertura das propostas: 22 de outubro

Edital disponível: clique aqui.

