PC prende grupo por golpes em mais de 50 vítimas, a maioria idosos

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Trindade – 16ª DRP, na manhã desta sexta-feira (18), deflagrou operação policial para dar cumprimento a quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. O grupo criminoso é acusado de aplicar golpes em mais de 50 vítimas, a maioria idosos. Na operação, além das prisões dos investigados, foram apreendidos três aparelhos celulares e 17 chips de operadoras telefônicas.

Os investigados entravam em contato com as vítimas, passando-se por um familiar — geralmente um sobrinho —, alegando terem sido detidos pela polícia em posse de uma arma de fogo. Os criminosos então começavam pedindo valores entre R$ 700 e R$ 1 mil para que os “policiais” (na realidade não havia nem policial, nem detido e nem prisão), liberassem o suposto sobrinho. Os idosos, acreditando na falsa história, depositavam os valores, via PIX, para ajudarem o hipotético parente a ser liberado.

Percebendo que eles estavam dispostos a colaborar com a liberdade do sobrinho, os investigados começavam a pedir mais dinheiro, de forma insistente, até conseguirem valores vultosos. Os alvos preferenciais do grupo eram idosos. Após as investigações, verificou-se que o grupo fez 43 vítimas em Goiás e 10 vítimas em outros Estados.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Esta ação demonstra o compromisso da Polícia Civil de Goiás com a proteção e segurança de toda população goiana, em especial os idosos, trabalhando sempre para assegurar o cumprimento das leis.

