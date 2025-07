Polícia procura pastor suspeito de estupro contra adolescente em Valparaíso

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso de Goiás – 5ª DRP, procura o pastor Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, acusado do crime de estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente na cidade de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Na manhã de hoje, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão referente ao crime.

Segundo relatos da vítima, que frequenta a igreja há poucos meses, o pastor Gilvan passou a enviar áudios e mensagens de teor sugestivo, demonstrando interesse em saber detalhes íntimos da adolescente, de 13 anos. Em alguns áudios, o autor solicitou que ela aplicasse óleo ungido no corpo e chegou a convidá-la para buscar óleo e chocolates na sua residência, o que não ocorreu. Além disso, Gilvan passou a chamá-la de “bebezinha” e pediu que ela enviasse áudios de sua voz.

No decorrer das mensagens, o pastor investigado passou a fazer perguntas de cunho sexual e realizar chamadas de vídeo. A vítima não atendeu às chamadas de vídeo e Gilvan pediu para ela mostrar a cor da calcinha e deitar na cama, tendo a jovem avisado à sua genitora o que estava ocorrendo. Após relatar os fatos à sua mãe, esta procurou a Deam, onde foram adotadas as primeiras providências, incluindo a abertura de inquérito policial e o pedido de prisão preventiva com busca e apreensão.

Durante as investigações, ficou comprovado que Gilvan Gonçalves dos Santos possui histórico de prática de crime semelhante em 2020, com o mesmo modus operandi. Hoje foi realizada a busca e apreensão na residência do investigado, sendo apreendidos computador, celular e tablete. O pastor não foi localizado no endereço. Contudo, a PCGO continua em busca de seu paradeiro.

A foto do investigado está sendo divulgada para a localização de seu paradeiro, tendo em vista demonstrar desprezo pelo sistema de Justiça, grande risco à integridade da vítima e para descobrir outras vítimas, conforme despacho da autoridade policial responsável pelo inquérito, com fulcro na Lei 13.869/19 e Portaria 547/2021.

