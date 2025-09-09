Policiais apreendem arma, munições e celulares na BR-153

Na noite desta segunda-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, quase mil munições e dezenas de produtos eletrônicos na BR-153, em Jaraguá (GO).

A fiscalização teve início quando uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) abordou um caminhão que seguia de Goiânia (GO) para Redenção (PA). O motorista, de 54 anos, declarou transportar apenas frutas e verduras refrigeradas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis caixas escondidas em meio à carga. Em uma delas havia uma espingarda calibre 20 e 953 munições de diferentes calibres. Nas demais caixas, foram localizados diversos produtos eletrônicos sem comprovação fiscal, entre eles 66 celulares de diferentes marcas e modelos, uma antena de internet via satélite e acessórios diversos.

O homem não informou quem eram os remetentes e destinatários das encomendas, nem quanto receberia pelo transporte.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o armamento, as munições e o veículo, para a Polícia Civil em Jaraguá (GO). Já os produtos eletrônicos foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal para as providências cabíveis.

