search
Cidades

Policiais apreendem arma, munições e celulares na BR-153

Espingarda calibre 20, 953 munições e 66 celulares foram encontrados em caminhão fiscalizado em Jaraguá


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 09:09

PRF arma munições
Arma, munições e eletrônicos foram apreendidos pela PRF (Imagens: PRF)

Na noite desta segunda-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo, quase mil munições e dezenas de produtos eletrônicos na BR-153, em Jaraguá (GO).

A fiscalização teve início quando uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) abordou um caminhão que seguia de Goiânia (GO) para Redenção (PA). O motorista, de 54 anos, declarou transportar apenas frutas e verduras refrigeradas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis caixas escondidas em meio à carga. Em uma delas havia uma espingarda calibre 20 e 953 munições de diferentes calibres. Nas demais caixas, foram localizados diversos produtos eletrônicos sem comprovação fiscal, entre eles 66 celulares de diferentes marcas e modelos, uma antena de internet via satélite e acessórios diversos.

O homem não informou quem eram os remetentes e destinatários das encomendas, nem quanto receberia pelo transporte.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o armamento, as munições e o veículo, para a Polícia Civil em Jaraguá (GO). Já os produtos eletrônicos foram apreendidos e serão encaminhados à Receita Federal para as providências cabíveis.

STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados nesta terça; Moraes abre votação

STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados nesta terça; Moraes abre votação

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia
Cidades

Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia

09/09/2025
incêndio loja pneus
Cidades

Incêndio em loja de pneus mobiliza bombeiros em Goiânia

09/09/2025
acidente Vianópolis
Cidades

Acidente entre dois veículos deixa três mortos e um ferido em Vianópolis

09/09/2025
calor Goiás
Cidades

Calor aumenta e temperatura pode chegar a 41 graus nesta terça-feira em Goiás

09/09/2025
CIEE estágio Goiás
Cidades

CIEE oferece 165 vagas de estágio em Goiás nesta semana

08/09/2025
fechamento lixões Goiás
Justiça

Justiça suspende lei estadual que prorrogava prazo para fechamento de lixões em Goiás

09/09/2025
PRF arma munições
Cidades

Policiais apreendem arma, munições e celulares na BR-153

09/09/2025
Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia
Cidades

Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia

09/09/2025
Mabel oficializa Bessa como líder e planeja ampliar articulação com criação de vice-lideranças
Poder

Mabel segue modelo de Rogério e amplia articulação com vice-líderes na Câmara

09/09/2025
Pesquisa