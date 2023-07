Policiais militares prendem envolvido em homicídio em Anápolis

Equipes do Comando de Operações Especiais (CPE) da Polícia Militar localizaram e prenderam, em Aparecida de Goiânia, mais um dos autores do homicídio ocorrido na GO-330 na tarde desta quinta-feira, 6, na cidade de Anápolis-GO.

Com a prisão de mais um dos autores também foi possível localizar e a apreender a motocicleta utilizada no crime, que estava escondida na cidade de Campo Limpo (GO), bem como identificar a pessoa que emprestou a motocicleta para o cometimento do homicídio.

O autor confessou que receberia o valor de R$ 1 mil pelo crime, para dividir com o comparsa.