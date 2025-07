Prefeitura de Porangatu abre concurso público com salários de até R$ 3,1 mil

A Prefeitura de Porangatu, no Norte de Goiás, está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 15 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 3,1 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, instituição responsável pela organização do certame. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 140, dependendo da função escolhida.

O processo seletivo contará com prova objetiva no dia 24 de agosto de 2024, além de etapas complementares para alguns cargos específicos.

Confira as vagas disponíveis:

Analista de Controle Interno (1)

Assistente de Gestão (4)

Auxiliar de Serviços Gerais (4)

Motorista (2)

Vigilante (4)

Cadastro Reserva

Além das 15 vagas imediatas, o concurso público também contempla 45 vagas para cadastro reserva. Isso significa que, ao longo da validade do certame, os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade da administração municipal. As oportunidades de cadastro reserva estão distribuídas da seguinte forma: Analista de Controle Interno (3), Assistente de Gestão (12), Auxiliar de Serviços Gerais (12), Motorista (6) e Vigilante (12).

Para conferir todos os detalhes sobre o concurso e o conteúdo programático das provas, os candidatos devem acessar o edital disponível no site oficial do Instituto Verbena.

Já a Prefeitura de Montes Claros de Goiás está com 75 vagas para professores a serem preenchidas por meio de concurso pública. Do total, 50 são vagas imediatas e 25 destinadas à formação de cadastro reserva. A carreira exige nível superior em Pedagogia. Organizado com base na Prova Nacional Docente (PND), o certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Administração Pública. Os aprovados atuarão em jornada semanal de 30 ou 40 horas, com vencimento inicial conforme o plano de carreira do magistério municipal.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 14 e 25 de julho de 2025, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montes Claros de Goiás. O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O edital informa ainda que as inscrições seguem até o dia 31 de julho, o que pode indicar possibilidade de prorrogação do prazo. A participação é gratuita, mas é necessário o pagamento da taxa de R$ 85,00, referente à inscrição na PND, etapa obrigatória para o concurso.

O edital completo, com todas as exigências, documentos necessários e conteúdo programático, pode ser consultado junto à Secretaria Municipal de Educação.