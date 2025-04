Prefeito de Goiânia faz balanço dos primeiros 100 dias de gestão e projeta avanços

Em entrevista coletiva, o prefeito de Goiânia fez um balanço dos primeiros 100 dias de gestão à frente da administração municipal. Segundo ele, o cenário encontrado foi de desorganização generalizada e dívidas que ultrapassam os R$ 4 bilhões, o que tem dificultado a implementação de novas políticas públicas e obras.

“Encontramos a cidade com muitos problemas em todas as áreas: saúde, limpeza e mobilidade urbana. Os postos de saúde estavam sem funcionar adequadamente, havia falta de medicamentos, a pediatria 24 horas não estava ativa. Colocar tudo isso em funcionamento novamente exigiu muito esforço, e mesmo com dificuldades financeiras, conseguimos iniciar uma mudança real”, declarou o prefeito.

A saúde tem sido tratada como prioridade. O prefeito afirmou que, até o fim do ano, a meta é alcançar um modelo de atendimento considerado exemplar. “Hoje temos 17 ambulâncias operando com agilidade, sem atrasos em hospitais. Também abastecemos postos de saúde com medicamentos e aumentamos os leitos, inclusive pagando por vagas que deveriam ser de responsabilidade estadual”, explicou.

A área da mobilidade urbana também passa por transformações. O prefeito ressaltou que os primeiros semáforos inteligentes estão sendo instalados e que Goiânia caminha para se tornar uma cidade digital. A substituição da iluminação pública por LED é outro projeto em andamento.

Sobre a educação, destacou a inserção de 8 mil crianças nas escolas municipais e o projeto de ampliação das escolas de tempo integral. “Estamos perto de zerar a fila de espera. Faltam cerca de 2 mil vagas, mas estamos reorganizando para atender essas crianças próximas de suas residências”, disse.

Finanças e novos investimentos

A maior dificuldade, segundo o prefeito, está na situação fiscal. Com dívidas herdadas e obrigações emergenciais, como pagamentos na saúde e fornecimento de alimentação, a gestão tem precisado fazer escolhas difíceis. “O fornecedor de oxigênio nos deu um ultimato. Tínhamos que pagar até o dia seguinte ou os hospitais ficariam sem oxigênio. Esse tipo de decisão tem sido constante”, afirmou.

Mesmo assim, a Prefeitura prepara um plano ousado de asfaltamento. “Inicialmente seriam 500 km de asfalto, mas estamos revisando contratos e pretendemos atingir 800 km com o mesmo orçamento”, revelou.

Limpeza urbana e combate ao descarte irregular

A Prefeitura está investindo na limpeza urbana e já realizou 31 mutirões em diferentes regiões da capital. Um dos focos é o combate ao descarte irregular de lixo. “Instalamos câmeras e vamos aplicar multas em quem sujar a cidade. Além disso, ampliamos de 4 para 34 o número de ecopontos, para facilitar o descarte correto”, destacou.

Aterro sanitário e viagem à Itália

Sobre a polêmica envolvendo o aterro sanitário de Goiânia, o prefeito negou que ele tenha sido interditado, como ocorreu em Aparecida de Goiânia. Ele criticou o que chamou de “máfia dos aterros privados” e afirmou que pretende modernizar o sistema com tecnologia internacional. “Estou indo à Itália, por conta própria, para conhecer um modelo eficiente de tratamento de resíduos. Vamos implantar algo semelhante em Goiânia e eliminar o aterro com o tempo”, disse.

Segurança e GCM como polícia municipal

Com o objetivo de tornar Goiânia uma das cidades mais seguras do país, o prefeito anunciou a ampliação da atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que passará a ter papel mais ativo. Um centro de inteligência já está em operação e mais de 20 mil câmeras serão instaladas na capital. A GCM poderá atuar de forma mais semelhante à polícia, caso o projeto que tramita na Câmara Municipal seja aprovado. “A GCM vai agir com inteligência, ajudando na captura de criminosos, inclusive foragidos nacionais e internacionais”, completou.

