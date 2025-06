Prefeito Mabel recebe Plano Estratégico do Turismo de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, recebeu na manhã desta sexta-feira (13/6) o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Goiânia (PEDT GYN 2025–2028). O documento, que apresenta as ações que devem orientar o crescimento do turismo na capital nos próximos anos, foi construído por meio de parceria entre a Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur), Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), Sebrae Goiás, Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur) e Fecomércio-GO.

O plano se baseia no conceito de Destino Turístico Inteligente, que reúne inovação, tecnologia, segurança, acessibilidade, sustentabilidade, mobilidade e criatividade. Entre as ações previstas estão a modernização da infraestrutura turística, a ampliação dos serviços oferecidos aos visitantes e a capacitação de trabalhadores da área de turismo de Goiânia.

“É um marco importante para consolidar Goiânia como um destino turístico, atrair investimentos e gerar novas oportunidades de trabalho. Goiânia é uma cidade acolhedora, bonita, com excelente gastronomia, áreas de lazer e cultura. Esse plano chega para nos ajudar a organizar e potencializar o que já temos, além de abrir novas possibilidades para atrair mais visitantes”, afirmou, lembrando que o plano não é engessado e poderá ser constantemente atualizado.

Mabel destacou algumas das estratégias previstas, como a criação de rotas turísticas, entre elas, a do estilo Art Déco, e a realização de grandes eventos. “Queremos inserir Goiânia na rota nacional de grandes shows. A Cidade da Música, por exemplo, será um espaço para 100 mil pessoas e vai permitir que espetáculos que passam por São Paulo, Rio e Belo Horizonte também venham para cá”. Segundo Mabel, entre as ações previstas, estão também o fortalecimento de eventos esportivos para o turismo de Goiânia, como o Grande Prêmio de Motovelocidade e a tentativa de trazer um campeonato mundial de vôlei de praia.

A presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, destacou que o plano foi construído com base em entrevistas com turistas, moradores e representantes do setor, identificando as principais vocações para o turismo de Goiânia. “Goiânia tem uma dificuldade histórica em definir sua identidade turística. Quando alguém visita a cidade, a tendência ainda é indicar passeios em cidades vizinhas, como Pirenópolis ou Caldas Novas. Mas Goiânia tem muito a oferecer e precisa se reconhecer como destino”, afirmou. “Nossa cidade é acolhedora, tem uma gastronomia única, do x-salada à alta culinária, uma vida noturna vibrante, museus, parques, patrimônio Art Déco e agora está inserida em roteiros culturais e gastronômicos organizados”.

O presidente da Fecomércio-GO, Marcelo Baiocchi, ressaltou a importância da união entre o setor público e privado. “O Plano Estratégico é uma parceria inédita que vai inserir e consolidar a capital de Goiás no roteiro dos principais destinos do Brasil”, disse.

A coordenadora do Observatório do Turismo do Estado de Goiás, Giovanna Tavares , ressaltou que a construção do Plano Estratégico foi marcada pela escuta ativa e participação coletiva. “A gente não faz nada sozinha, ouvir o trade, os moradores e os turistas foi essencial. A partir disso, conseguimos estruturar programas e projetos baseados na metodologia do Destino Turístico Inteligente, que poderão ser conduzidos pela GoiâniaTur e sua equipe”, afirmou.

O presidente do Cetur e Sindtur, Ricardo Rodrigues, definiu o plano como uma ferramenta que impacta toda a cadeia produtiva do turismo de Goiânia. “Vamos atrair investimentos, qualificar serviços, gerar empregos e ampliar a receita turística”, falou.

Também compareceram à solenidade o diretor regional do Sesc/Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jadim, deputado estadual e presidente da comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, Coronel Adailton, o vereador e presidente da comissão de Turismo da Câmara de Goiânia, Sanches da Federal, e o vereador Lucas Kitão.