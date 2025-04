Prefeitura adia lançamento de programa para população de rua até retorno de Sandro Mabel da Itália

O lançamento do programa de assistência a pessoas em situação de rua, previsto para esta quarta-feira (9), foi adiado para o próximo dia 25, devido à viagem do prefeito Sandro Mabel (UB) à Itália. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), a decisão de remarcar o evento se deve à agenda de Mabel. O prefeito faz viagem particular de duas semanas ao país europeu, onde também vai conhecer um modelo de tratamento de resíduos sólidos na região de Milão, conforme o Paço.

O prefeito informou à Câmara Municipal empreender viagem estritamente particular e, como não é uma agenda oficial de governo, viaja com recursos próprios.

A gestão de Goiânia será temporariamente assumida pela vice-prefeita Cláudia Lira (Avante). No entanto, ela também viajará para fora do Brasil a partir do dia 16. Durante este período, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (PRD), será o responsável pela administração municipal.

A assessoria de imprensa do prefeito Sandro Mabel informou à Tribuna do Planalto que não terá mudança no ritmo administrativo e que os “trabalhos seguirão normalmente” durante a ausência do prefeito. Por outro lado, a Semasdh afirma que o adiamento foi necessário para alinhar o lançamento do programa à agenda do prefeito.

“Foi adiado porque tivemos um choque de agenda. Será no dia 25, encaixamos de acordo com a agenda do Prefeito”, informou a assessoria da pasta.

Programa de assistência

O programa de assistência à população de rua foi apresentado à reportagem na última semana, em nota, como o primeiro do tipo a ser lançado pela Prefeitura de Goiânia. Ele integra um conjunto de ações que visam a dignidade, a autonomia e a reintegração social de pessoas que vivem nas ruas da cidade, estimadas em cerca de 3 mil, de acordo com dados da própria administração.

Entre as iniciativas previstas, estão a ampliação de vagas em centros de acolhimento, a criação de equipes especializadas de abordagem social, a parceria com comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos, além de cursos de qualificação profissional e serviços de atendimento psicológico, social e de saúde.

Declarações de Sandro Mabel sobre a questão da população em situação de rua gerou controvérsia durante a campanha de Mabel, quando ele afirmou que “proliferava moradores de rua” e propôs medidas como custear passagens para o retorno às cidades de origem e tratar dependentes químicos.

Após assumir, o prefeito manteve um discurso firme, prometendo que até 30 de dezembro não haveria mais moradores de rua em Goiânia. No entanto, em março, ele suavizou sua postura ao demonstrar comoção durante visita a um centro de acolhimento, anunciando a criação de políticas públicas mais estruturadas para lidar com a situação.