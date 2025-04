Prefeitura convoca 194 profissionais de saúde para reforçar atendimento na rede municipal

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), publicou na última terça-feira (15/4), no Diário Oficial do Município (DOM), a lista de profissionais habilitados no Chamamento Público nº 007/2024 – Pessoa Física. A convocação contempla 194 profissionais credenciados para atuar na rede municipal de saúde. A relação completa está disponível no DOM.

Os profissionais devem se apresentar à Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento da SMS, localizada no Paço Municipal, 2º andar, Bloco D, sala 20-A, a partir de quarta-feira (23/4), para assinatura do contrato. Aqueles que ainda não entregaram a documentação necessária devem apresentar a Certidão de Dados Cadastrais do ISSQN, comprovante de conta corrente no Banco Itaú e o Laudo Médico do Trabalho (ASO).

De acordo com o documento publicado, foram habilitados 57 enfermeiros para a Atenção Primária, 85 técnicos de enfermagem também para a Atenção Primária, 33 técnicos de enfermagem para atuação em imunização no período matutino, 14 técnicos de laboratório para o período vespertino e 5 técnicos de laboratório destinados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, destacou a importância da convocação para reforçar os atendimentos e assegurar que a população receba a assistência necessária. Segundo ele, esses profissionais são fundamentais para reforçar o atendimento nas unidades de saúde da capital e a administração municipal está empenhada em garantir que a população tenha acesso a um serviço de qualidade, com equipes completas e capacitadas, principalmente nas áreas estratégicas como a Atenção Primária, Imunização e Vigilância em Saúde.