Prefeitura de Aparecida faz vacinação itinerante contra a gripe no sábado

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com a a estratégia de vacinação itinerante. A nova ação será neste sábado, 21 de junho, das 8h às 13h no Virgínia Park, na esquina da Avenida Diamante Azul com a Rua Platina. A iniciativa tem contemplado os assentamentos do município e se estende até 19 de julho.

De acordo com a SMS, o objetivo da mobilização é facilitar o acesso da população aos imunizantes e ampliar a cobertura vacinal na cidade, com foco na vacina contra a Influenza (gripe) e na atualização da caderneta de vacinação. Durante as atividades, estarão disponíveis a vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B, além de outros imunizantes do calendário vacinal infantil e adulto.

O secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, reforça que a vacina contra a influenza é segura e indicada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Ele enfatiza, contudo, a importância da imunização dos grupos prioritários — idosos, gestantes, puérperas, crianças pequenas e pessoas com comorbidades —, pois a doença pode ser mais grave e até fatal para essas pessoas.

No sábado, 21, a Central de Imunização também estará funcionando e oferecerá todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacina e documentos pessoais ou o Cartão SUS.

Cronograma da vacinação itinerante em assentamentos (das 8h às 13h)

21/06: Virgínia Park

28/06: Marília Mendonça

05/07: Vale das Pombas

12/07: Norberto Teixeira

19/07: Beira da Mata

Onde se vacinar de segunda a sábado

Além das ações itinerantes e mutirões, a vacinação ocorre rotineiramente na rede da SMS em toda a cidade:

UBSs: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h

Central de Imunização: segunda a sexta, das 7h30 às 18h30; sábados, das 7h30 às 13h

Não há atendimento em feriados ou pontos facultativos.

Salas de Vacinação em Aparecida de Goiânia (37 unidades)

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Jardim Riviera

UBS Jardim Tiradentes

UBS Mansões Paraíso

UBS Papillon Park

UBS Pontal Sul 2

UBS Veiga Jardim

UBS Alto Paraíso

UBS Anhambi

UBS Bairro Independência

UBS Bandeirantes

UBS Boa Esperança

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elíseos

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Jardim dos Ipês

UBS Madre Germana

UBS Delfiore

UBS Cândido de Queiroz

UBS Expansul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Paraíso

UBS Parque Trindade

UBS Rosa dos Ventos

UBS Santa Luzia

UBS Santo André

UBS São Pedro

Central de Imunização

