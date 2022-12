Prefeitura de Aparecida inaugura túnel luminoso e decoração de Natal

A magia do Natal tomou conta do Parque da Família, no Residencial Village Garavelo, na noite desta terça-feira, 06. Uma iluminação especial foi acesa pelo prefeito Vilmar Mariano e o Papai Noel e ficará disponível todas as noites pelos próximos 30 dias. A iniciativa da Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), visa comemorar o dia 25 de dezembro, data religiosa e cultural que celebra o nascimento de Jesus Cristo.

“É com muita alegria e emoção que estamos entregando mais uma iluminação de Natal charmosa, tudo feito com muito capricho para contagiar a população aparecidense com espírito natalino. Tenho certeza que trará de volta a infância dos adultos e novas boas memórias às nossas crianças. Esse é o objetivo”, destacou o prefeito Vilmar Mariano.

De acordo com o secretário da SDU, Aldivo Araújo, ao todo, foram acionados 684 mil micros lâmpadas do famoso túnel de luzes da Avenida Independência, da árvore de Natal e dos arranjos luminosos que enfeitam o entorno do parque. Outras decorações natalinas também levam o encanto do Natal para as principais avenidas da cidade, Praça Matriz e Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

“Foi muito trabalho, empenho e envolvimento da secretaria, por meio da Coordenação de Iluminação Pública. Nossas equipes trabalharam diuturnamente por cerca de dez dias para entregar essa iluminação incrível ao público que poderá usufruir tudo da melhor forma possível. A expectativa é que moradores e até mesmo turistas passem por aqui nesse período para apreciar o túnel, o sino, o presépio, a árvore e muito mais”, frisou o secretário Aldivo Araújo.

Uma multidão de pessoas entre adultos, jovens, crianças e idosos, se concentrou no local para prestigiar o acionamento das luzes natalinas. O motorista de aplicativo, Maurício Martins, levou a família para ver o show de luzes. “Eu tirei este dia de folga para estar com a minha família hoje aqui. Estamos todos encantados, minha filha nem se fala, né? Todos felizes, muito bom”, disse o morador do setor Conde dos Arcos.

Os participantes contaram, ainda, com a presença do Papai Noel do Aparecida Shopping, passeios gratuitos na carreta da alegria e um playground para as crianças se divertirem. Além disso, teve também distribuição de pipoca e algodão doce e, enquanto todos aproveitavam o evento, um ‘trenó paramotor’ sobrevoou o local.

A auxiliar de serviços gerais, Ariele Rodrigues da Silva, levou a filha para conhecer, pela primeira vez, a iluminação natalina e aproveitou cada canto da decoração para fotografar as reações da filha. “Está tudo muito lindo, muito bonito mesmo. Amei! As crianças amam”, comentou a moradora do Parque Itamaraty.

A inauguração da iluminação natalina contou também com a presença de secretários municipais, além de vereadores e população geral.