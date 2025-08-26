search
Prefeitura de Goiânia cadastra famílias de baixa renda para sorteio de geladeiras

Iniciativa, que ocorre em parceria com a Equatorial Energia, será realizada na Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida nesta quarta, quinta e sexta-feira (27, 28 e 29/8)


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 16:35

sorteio geladeiras Goiânia
Prefeitura de Goiânia realiza cadastro de famílias de baixa renda para sorteio de 40 geladeiras (Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), em parceria com a Equatorial Energia, realiza nesta quarta, quinta e sexta-feira (27, 28 e 29/8) o cadastro de famílias de baixa renda para concorrerem a 40 geladeiras novas no Setor Morada do Sol. As inscrições serão feitas na Escola Municipal Leonísia Naves de Almeida, que fica na Avenida Mangalô, esquina com a Rua Praça Arante. A ação faz parte da primeira edição do programa Goiânia + Humana, evento que reunirá dezenas de serviços gratuitos em saúde, cidadania, assistência social, educação, esporte e lazer, em uma grande estrutura montada para atender a população da Região Noroeste.

Na quarta e quinta-feira (27 e 28/8), os atendimentos serão realizados das 9h às 11h e das 13h às 16h30. Na sexta-feira (29/8), os cadastros serão realizados das 9h às 11h e das 13h às 16h. Os interessados devem levar documento de identificação com foto, última conta de energia e a folha de resumo do CadÚnico, que pode ser solicitado no momento da inscrição.

O eletrodoméstico sorteado é do modelo Electrolux RE31, reconhecido por sua eficiência energética e contribuição para a redução de gastos com eletricidade. A expectativa é que ele reduza em até 70% o consumo de energia.

Os interessados devem ter a titularidade da conta de energia em seu nome ou que comprovem residência no endereço da conta. Além disso, devem estar regularizados no programa Tarifa Social de Energia (baixa renda) ou apresentar a folha resumo do CadÚnico e possuir conta de energia residencial ou rural sem débitos com a Equatorial Energia.

O sorteio das geladeiras será realizado na sexta-feira (29/8), às 19h, no Campinho de Futebol da Praça Arantes (Av. Mangalô com Rua Aurora). A entrega dos equipamentos será feita no sábado (30/8), das 10h às 11h, no mesmo local do sorteio, mediante a entrega da geladeira antiga em funcionamento.

Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia

