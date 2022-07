Prefeitura de Goiânia comemora 80 anos do Batismo Cultural com entrega do Troféu Buritis 2022

A Prefeitura de Goiânia comemora os 80 anos do Batismo Cultural de Goiânia com a entrega do Troféu Buritis 2022 nesta quinta-feira (07/07), às 19h, no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás. A cerimônia também marca a entrega do Diploma de Mérito Cultural, instituído pelo Conselho Municipal de Cultura, aos nomes de destaque nos diversos setores da arte goianiense.

“É uma forma de homenagear todos aqueles que contribuíram para a cultura goianiense com ações positivas em diversas áreas, divulgando o nome da cidade no cenário local e nacional”, afirma o prefeito Rogério Cruz.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), em reconhecimento aos esforços dos profissionais que estimulam o desenvolvimento artístico-cultural na capital. “A prefeitura sempre realiza essa homenagem, ressaltando a importância de cada área cultural”, afirma o titular da Secult, Zander Fábio.

Confira a lista dos homenageados:

1- Artes Visuais: Luiz Mauro de Deus

2- Literatura, livro e leitura: Nádia Aparecida Pires

3- Patrimônio Histórico e Imaterial: Willian Rodrigues dos Santos

4- Música: Maximira Alves Luciano

5-Teatro: Danilo Nunes

6- Circo: Mônica Alves Barreto

7-Dança: Simone Malta

8-Culturas populares e artesanato: Mestre Goyano

9-Cinema e audiovisual: Raphael Gustavo da Silva

10- Representação do 3º Setor Cultural de Ação Ampla e Instituições Culturais: Osiene Rodrigues de Almeida