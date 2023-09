Prefeitura de Goiânia convoca 465 profissionais da educação aprovados em concurso

A Prefeitura de Goiânia convocou hoje 465 profissionais aprovados no último concurso do município. A lista dos convocados para posse foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), e seguida de um comunicado do prefeito, que ressaltou os esforços da gestão para valorizar os servidores da Educação, em especial os administrativos, com o pagamento de três datas-bases.

Do número total de convocados, 340 são para o cargo de auxiliar de atividades educativas, e outros 100 para o cargo de pedagogo, além de professores de língua portuguesa, matemática, arte, ciências, geografia, história, inglês, libras. No início deste ano, o prefeito Rogério já havia nomeado 800 profissionais para a rede de educação do município.

O concurso previa 1.376 vagas, mas já foram convocados cerca de 2.500 profissionais. “Com esse reforço na equipe, vamos atender com qualidade as crianças da nossa cidade e dar tranquilidade aos pais e mães que deixam seus filhos sob nossa responsabilidade”, disse o prefeito Rogério.

Em seguida, o gestor explicou que a Prefeitura de Goiânia “quase dobrou o número de convocados” previsto no edital do último concurso público. “Realizamos quase que o dobro de convocações previstas e isso mostra nosso compromisso com a educação. Além de ampliar as equipes e investir na melhoria dos ambientes de trabalho, também temos nos esforçado para valorizar os trabalhadores com o pagamento de três datas-bases nesta gestão e com a ampliação de diversos benefícios”, acrescentou o prefeito Rogério.

O comunicado oficial foi finalizado com a indicação de novos benefícios para os servidores administrativos da educação. “Ainda temos assuntos para avançar, em especial às demandas dos servidores administrativos. Com muita responsabilidade, temos feito estudos de impacto orçamentário para apresentar uma resposta segura a esta categoria”, concluiu o prefeito.

Confira a lista completa dos convocados:

https://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2023/do_20230927_000008137.pdf