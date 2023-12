Prefeitura de Goiânia mantém licitação do lixo após nova decisão do TJ

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) assegurou a realização dos trâmites do Edital 002/2023, referente à contratação de serviços essenciais de coleta de resíduos sólidos, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A decisão foi divulgada às 8h45.

O pedido de suspensão foi movido pelo Município de Goiânia contra a decisão liminar proferida pela desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. A decisão atual deferiu a liminar recursal do município.

A Prefeitura justificou a essencialidade dos serviços à população e o risco de comprometimento da ordem pública caso a liminar não fosse concedida, ressaltando reclamações anteriores sobre a prestação dos serviços de coleta de lixo pela Prefeitura de Goiânia.

O Desembargador Carlos Alberto França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao deferir a liminar, considerou a presença dos requisitos da excepcionalidade, especialmente o risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas caso os efeitos da decisão impugnada fossem mantidos.

A decisão suspende os efeitos da liminar concedida nos autos do agravo de instrumento, permitindo assim a continuidade do procedimento de licitação previsto no Edital 002/2023.