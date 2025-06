Prefeitura de Goiânia melhora estrutura na Rodovia dos Romeiros

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e dos do consórcios LimpaGyn e Brilha Goiânia, atua na estrutura da Rodovia dos Romeiros (GO-060) para a Romaria do Divino Pai Eterno, que ocorre entre os dias 27 de junho e 6 de julho. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Trindade e inclui serviços de iluminação, limpeza e manutenção ao longo dos cerca de 10 km do trecho entre o Terminal Padre Pelágio e a divisa com Trindade. A expectativa é de que mais de 6 milhões de fiéis percorram o trajeto até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

De acordo com o consórcio Brilha Goiânia, em duas semanas, mais de 1 mil luminárias foram substituídas por modelos modernos, com luminosidade até três vezes mais eficiente que as lâmpadas comuns e vida útil de aproximadamente 10 anos. Em Goiânia, do Terminal Padre Pelágio até a divisa com a cidade de Trindade, na Rodovia dos Romeiros, foram substituídas 400 luminárias. No trecho seguinte, outras 600 foram trocadas até o Santuário. A entrega dessa nova iluminação deve ser feita nesta semana pelos prefeitos Sandro Mabel e Marden Júnior. “A partir deste ano, o romeiro encontrará uma rodovia completamente iluminada com LED. Vai ficar muito mais seguro para todos”, destaca Sandro Mabel.

Para facilitar o descarte adequado de resíduos, estão sendo instaladas lixeiras móveis com capacidade para 100 e 200 litros ao longo do percurso, além de 30 tambores de 200 litros em pontos estratégicos, como áreas de comércio ambulante e de maior concentração de romeiros. De acordo com o Consórcio LimpaGyn, a coleta de lixo será reforçada, tanto a domiciliar quanto a seletiva, operando em dois turnos por dia. A ação se estende por cerca de 25km, entre o cruzamento da BR-153 com a Perimetral Norte e a Fábrica da Coca-Cola, contemplando áreas estratégicas como o Setor Capuava e pontos de comércio ambulante durante o trajeto.

Além disso, mais de 100 servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) estarão em campo diariamente durante os dez dias da festa, realizando serviços como varrição, roçagem, catação, poda de grama e remoção de entulhos. Bairros próximos à GO-060, como Vera Cruz, Ipiranga, Vila Regina, Cândida de Morais e Santos Dumont, também receberão atenção especial para garantir um ambiente mais limpo e organizado.

Segundo o presidente da Companhia, Cleber Aparecido Santos, as atividades executadas pelos garis propiciam mais comodidade e segurança às milhares de pessoas que participam do festejo religioso. “Pedimos a colaboração dos romeiros para manter a GO-060 limpa durante o evento, com a separação do lixo orgânico do reciclável”, destaca o presidente da Comurg.

