Prefeitura de Goiânia oferece 1083 vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza 1083 oportunidades de emprego nesta semana. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, vendedor interno, dentre outras.

Para se cadastrar, os interessados devem dirigir-se à sede do Sine, localizada na Rua 1 no Setor Central, com documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, seja em formato físico ou digital. Além disso, também é possível agendar atendimento por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Confira a lista de vagas:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1

Ajudante de motorista 5

Ajudante de motorista 2

Ajudante de obras 10

Ajudante de obras 100

Ajudante de obras 10

Ajudante de serralheiro 1

Ajudante de serralheiro 5

Almoxarife 1

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 1

Assistente de cobrança 1

Assistente de vendas 10

Atendente balconista 1

Atendente de balcão 1

Atendente de lanchonete 1

Atendente de lojas 5

Atendente de lojas 1

Atendente de mesa 2

Atendente de padaria 3

Atendente de peixaria 1

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 10

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de almoxarifado 6

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de cozinha 2

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de dentista 1

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 1

Auxiliar de lavanderia 1

Auxiliar de limpeza 2

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 4

Auxiliar de limpeza 2

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 2

Auxiliar de limpeza 10

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 3

Auxiliar de limpeza 1

Auxiliar de limpeza 10

Auxiliar de linha de produção 5

Auxiliar de linha de produção 3

Auxiliar de linha de produção 3

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de linha de produção 1

Auxiliar de linha de produção 15

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de linha de produção 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de padeiro 1

Cabeleireiro unissex 1

Carpinteiro 15

Caseiro 1

Chapa (movimentador de mercadoria) 1

Conferente de carga e descarga 1

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1

Consultor 2

Consultor de vendas 20

Controlador de pragas 1

Costureira de máquina reta 1

Costureiro de roupas (confecção em série) 1

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro geral 15

Eletricista 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Embalador, a mão 3

Encarregado de expedição 1

Esteticista 3

Estoquista 1

Expedidor de mercadorias 1

Frentista 1

Gerente comercial 1

Gesseiro montador 1

Instalador fotovoltaico 2

Jardineiro 2

Jardineiro 1

Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

Manicure 1

Marceneiro 1

Mecânico de auto em geral 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1

Mecânico de refrigeração 2

Mecânicos de veículos automotores 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 1

Montador 1

Montador de estruturas metálicas 5

Montador de móveis de madeira 2

Montador de móveis e artefatos de madeira 2

Montador soldador 1

Motofretista 1

Motofretista 1

Motofretista 1

Motofretista 3

Motofretista 1

Motorista de caminhão 2

Motorista de caminhão leve 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de ônibus rodoviário 12

Motorista entregador 2

Motorista entregador 5

Motorista entregador 1

Motorista entregador 2

Motorista entregador 1

Operador de caixa 1

Operador de caixa 3

Operador de empilhadeira 1

Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento 9

Operador de máquinas fixas, em geral 1

Operador de retro-escavadeira 6

Pedreiro 60

Pedreiro 2

Pedreiro 10

Pedreiro 2

Pintor a revólver (pintura eletrostática) 1

Pintor de metais a pistola 1

Promotor de vendas 1

Recepcionista atendente 2

Recepcionista, em geral 1

Recepcionista secretária 1

Recepcionista telefonista 1

Repositor de mercadorias 2

Representante comercial autônomo 1

Salgadeiro 2

Serralheiro 2

Servente de obras 5

Servente de obras 3

Servente de obras 15

Servente de pedreiro 2

Soldador 3

Soldador 5

Soldador 1

Tapeceiro de móveis 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina 1

Técnico eletrônico 2

Técnico em segurança do trabalho 1

Vaqueiro 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 2

Vendedor interno 3

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 2

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 1

Vendedor interno 2

Vendedor porta a porta 2