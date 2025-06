Prefeitura de Goiânia promove 1ª colônia de férias no Clube do Povo Alto do Vale

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), realizará, entre os dias 30 de junho e 4 de julho, a primeira edição da colônia de férias no Clube do Povo, no Bairro Finsocial, Região Noroeste da capital. A iniciativa oferece uma semana de atividades gratuitas para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, com programação voltada ao esporte, lazer e cultura. Serão disponibilizadas 200 vagas, divididas por faixa etária. As atividades ocorrem no período da tarde, das 14h às 16h30, com acompanhamento de monitores, professores e equipe técnica da Semel. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, por meio de formulário online, disponível em http://bit.ly/4kPti1u.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Coronel Bites, a colônia marca um novo momento da pasta no incentivo ao lazer por meio do esporte. “Essa é a primeira colônia de férias realizada pela Semel. Um evento piloto, que nasce com a proposta de entrar de forma permanente na nossa agenda, para ser realizado duas vezes ao ano, nas férias escolares. Nosso objetivo é simples: tirar as crianças de casa nesse período e oferecer uma alternativa saudável, educativa e segura para elas”, afirma.

Durante cinco dias, os participantes terão acesso a estações lúdicas e educativas, com jogos cooperativos, brincadeiras tradicionais e desafios em grupo, além de modalidades esportivas adaptadas como vôlei sentado, futebol vendado e bocha. A programação também contará com atrações culturais, como apresentações circenses e banda musical, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o apoio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur).

