Prefeitura de Goiânia substitui iluminação da Rodovia dos Romeiros

A Prefeitura de Goiânia substituiu a iluminação da Rodovia dos Romeiros (GO-060) para a edição 2025 da Romaria do Divino Pai Eterno. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Trindade, Juntas, as duas gestões trocaram mais de mil luminárias com a tecnologia LED, com luminosidade até três vezes mais eficiente que as lâmpadas comuns e vida útil de aproximadamente 10 anos. Em Goiânia, do Terminal Padre Pelágio até a divisa com a cidade de Trindade foram substituídas mais de 400 luminárias. No trecho seguinte, outras 600 foram trocadas até o santuário.

Lançado em março deste ano, o Programa Brilha Goiânia é viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com investimento inicial de R$ 200 milhões no primeiro ano e aporte total de R$ 1,4 bilhão ao longo de 25 anos. A meta é modernizar 100 mil pontos de iluminação até setembro, além de implantar 300 novos em locais estratégicos da cidade.

Com cerca de 180 mil luminárias no total, Goiânia já registra mais de 50 mil pontos modernizados com a nova tecnologia LED, que tem vida útil média de 10 anos e oferece luminosidade até três vezes maior que as lâmpadas convencionais. A substituição também representa economia significativa: a previsão é de redução de até 65% no consumo de energia, o que deve gerar mais de R$ 40 milhões de economia anual para os cofres públicos.

O programa prevê que, até o final deste mês, terá modernizado mais de 60 mil luminárias de Goiânia, beneficiando ao todo quase 500 mil moradores, em mais de 280 bairros da capital.

Tecnologia e segurança

Além da modernização da iluminação, o Brilha Goiânia prevê uma série de melhorias estruturais. Serão instaladas 1,8 mil câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos, ampliada a rede de fibra óptica em mais de 800 quilômetros e implantado Wi-Fi gratuito em 76 praças e parques da capital.

A proposta também inclui a construção de três usinas fotovoltaicas, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade, a eficiência energética e o uso de tecnologias inteligentes para melhorar os serviços públicos.

