Prefeitura de Rio Verde reabre inscrições para concurso com quase 500 vagas

A Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, reabrirá, entre 17 de julho e 18 de agosto de 2025, as inscrições para seus três editais de concurso público. Ao todo, são ofertadas 464 vagas para contratação imediata e 2.320 para formação de cadastro reserva, em cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 7.513,29. As inscrições devem ser feitas pelo site da Universidade de Rio Verde (UniRV), com taxas de R$ 180 para ensino médio e R$ 290 para nível superior.

Para quem tem ensino médio completo, há oportunidades para auxiliar administrativo em Rio Verde (348 vagas + 1.740 CR) e no distrito de Ouroana (2 + 10 CR), atendente plantonista (89 + 445 CR) e monitor de transporte coletivo urbano (15 + 75 CR), com salário inicial de R$ 2.113. Já o cargo de fiscal de edificações e loteamentos (10 + 50 CR) exige ensino superior em engenharia civil ou arquitetura e urbanismo, com registro no respectivo conselho, e oferece remuneração de R$ 7.513,29.

Etapas da seleção

Todos os candidatos passarão por prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório. Haverá ainda prova de redação para os cargos de nível médio e prova de títulos para o cargo de nível superior. O conteúdo das provas inclui língua portuguesa, matemática, informática, noções de direito administrativo, legislação local e conhecimentos específicos.

As datas previstas para as provas são: 5 de outubro para auxiliar administrativo; 26 de outubro para atendente plantonista e monitor de transporte coletivo urbano; e 9 de novembro para fiscal de edificações e loteamentos.

Cargos e salários

A seleção contempla funções com salários que variam entre R$ 2.113 e R$ 7.513,29. Os interessados podem consultar a página da UniRV para mais informações sobre atribuições dos cargos, conteúdo programático e cronograma completo do concurso.