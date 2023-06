Prefeitura entrega mais de 2 mil cobertores a instituições socioassistenciais

Na semana passada, a Prefeitura de Anápolis realizou a entrega de 2.180 cobertores para 26 instituições do terceiro setor, que oferecem assistência às pessoas mais vulneráveis da cidade, por meio do Programa Voluntários de Coração. Essa ação é parte da “Campanha do Agasalho 2023: Sua doação pode ajudar alguém, sua solidariedade também!”, que tem mobilizado a comunidade para doar agasalhos, cobertores, meias, luvas e toucas em mais de 20 pontos de coleta espalhados pela cidade.

Além das doações arrecadadas desde o início da campanha, a Prefeitura adquiriu mais de vinte mil cobertores. Essa quantidade está sendo distribuída através das ações do Programa Voluntários de Coração e também nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). Eerizania Freitas, secretária de Integração, afirma: “Ao adquirirmos esses cobertores, estamos cumprindo a principal missão desta gestão, que é cuidar das pessoas, oferecendo o que cada um de nós compraria para as nossas próprias casas. Com a chegada do frio, as entregas se intensificaram, mas ainda precisamos muito que a população de Anápolis continue doando agasalhos”.

Pontos de coleta:

• Acia

• Armazém Goiás

• Base Aérea de Anápolis

• CDL

• Cruzada da Dignidade

• Corpo de Bombeiros

• Colégio São Francisco de Assis

• Eco Vias do Araguaia

• Fundação Frei João Batista Vogel

• Grupo Lírios

• OAB Anápolis

• Paróquia Sant’Ana

• Paróquia São Francisco

• Prefeitura de Anápolis

• Rádio São Francisco 97 FM

• Senai

• Senac

• Sindicato Rural de Anápolis

• UniEvangélica

• Todas as Secretarias Municipais