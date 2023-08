A Prefeitura de Goiânia começou, nesta segunda-feira (21), as obras de drenagem e pavimentação na Avenida H, no Jardim Goiás. O objetivo é acabar com os alagamentos que acontecem todos os anos no local.

A obra começa na Avenida H, sob a Avenida Jamel Cecílio, passando pelas ruas 14, 12-A e 1 até o Córrego Botafogo. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 120 dias.