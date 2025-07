Prefeitura de Goiânia lança Mutirão de Oftalmologia com oferta de 4 mil vagas

A Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), deu início neste sábado (19/7) ao Mutirão de Oftalmologia, com a oferta de 4,1 mil vagas para consultas e exames especializados. Somente no primeiro dia da ação, mil atendimentos serão realizados na sede da Fubog, no Jardim da Luz.

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, destacou que a iniciativa busca reduzir a fila de espera por atendimento na especialidade e oferecer assistência em saúde com qualidade aos goianienses.

“Estamos oferecendo um serviço eficiente, organizado e de qualidade. É gratificante ver esse atendimento acontecendo de forma rápida, sem confusão e com respeito às pessoas que estavam esperando há meses por esse cuidado. Queremos garantir que todos tenham acesso a esse atendimento e, por isso, vamos continuar realizando novos mutirões. Nossa meta é zerar a fila de espera por consultas e exames de oftalmologia em Goiânia”, afirmou.

O diretor administrativo da Fubog, Paulo Renato Manso, explicou que o mutirão atende os pacientes encaminhados pela regulação municipal.

“Todos os pacientes foram previamente convocados pela prefeitura por meio da regulação municipal. São pessoas que estavam na fila aguardando consulta oftalmológica há bastante tempo. Aqui, os pacientes passam por uma consulta completa, com exame de fundo de olho e, se necessário, já saem com a receita para óculos. Quando é identificada a necessidade de cirurgia, o encaminhamento é feito na hora”, ressaltou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, a oftalmologia é uma das especialidades com maior demanda por atendimento no município.

“As consultas oftalmológicas são hoje um dos maiores gargalos da assistência especializada e, para ofertar cuidado de forma mais célere e eficiente à população que precisa deste serviço, viabilizamos a realização dos mutirões”, disse.

Leandro Alves Costa Lima, de 46 anos, mestre de obras e estudante de engenharia civil, é um dos pacientes atendidos. Ele aguardava há cerca de oito meses por uma consulta oftalmológica.

“Fiquei muito feliz. Como trabalho em obras e estudo à noite, tenho sentido bastante cansaço visual. Às vezes, os olhos lacrimejam e a visão embaça. Já era hora de procurar um médico”, contou.

Ao todo, as 4,1 mil vagas para consultas e exames oftalmológicos serão oferecidas em cinco edições do mutirão.