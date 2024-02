Presidente do TJ mantém suspensão de tramitação de empréstimo em Goiânia

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Carlos França, negou pedido da Prefeitura de Goiânia de suspensão da decisão liminar que havia suspendido a tramitação do projeto que autoriza o município a contrair empréstimo de R$ 710 milhões. Ele entendeu que houve perda do objeto do recurso apresentado pela Procuradoria-Geral do Município, uma vez que tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal de Goiânia acataram a recomendação de suspensão do processo feita pelo Ministério Público (MP) estadual.

Com isso, a tramitação do pedido de empréstimo pela prefeitura continua suspensa. A decisão foi na véspera da abertura do ano legislativo, com a presença do prefeito Rogério Cruz.