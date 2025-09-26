Preso motorista acusado de provocar acidente que matou motociclista

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia – 1ª DRP, prendeu temporariamente, nesta quinta-feira (25), um suspeito da prática de homicídio qualificado no contexto do trânsito, fato ocorrido na noite de 14 de setembro de 2025, na Avenida César Lattes, Setor Novo Horizonte, em Goiânia, que matou um motociclista.

De acordo com levantamentos, a vítima, que conduzia uma motocicleta, foi perseguida por um automóvel em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista do carro teria realizado uma manobra brusca e intencional de fechamento, fazendo com que o motociclista perdesse o controle da direção, subisse na calçada e colidisse contra um poste de iluminação pública.

Com o impacto, a motocicleta pegou fogo e atingiu o condutor, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em um hospital da capital.

As investigações revelaram indícios de que a conduta do motorista, ao forçar o fechamento em via pública, teria assumido o risco de causar a morte, agindo assim com dolo eventual. O ato é considerado de extrema gravidade e periculosidade, especialmente porque expôs outras pessoas ao risco, incluindo transeuntes e ocupantes de veículos que trafegavam no local, conforme o art. 121, § 2º, II e III, CP.

Após o fato, o condutor do automóvel evadiu-se em alta velocidade, realizando manobras proibidas e quase colidindo com outro veículo em sentido contrário. Além disso, o motorista encontrava-se em local incerto e não sabido desde o dia dos fatos.

Após inúmeras diligências investigativas, os agentes de polícia identificaram um suspeito de causar o acidente fatal e, assim, a autoridade policial representou pela prisão temporária do suspeito, que foi cumprida nesta data (25). Importa ressaltar que o imputado possui registro criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A equipe prossegue com diligências para a completa elucidação do fato criminoso. O nome do preso não foi revelado pela Polícia Civil.

