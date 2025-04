PRF apreende 3kg de pasta base de cocaína na BR-364

Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 3 kg de pasta base de cocaína durante uma fiscalização no km 198 da BR-364, no município de Jataí, região sudoeste de Goiás.

A equipe da PRF realizou a abordagem após indicação de risco com base em análise prévia. Durante a fiscalização, o motorista, de 26 anos, apresentou informações contraditórias sobre o itinerário e o motivo da viagem. Ele alegou ter saído de Campo Grande (MS) com destino a Jataí (GO) para adquirir equipamentos de som automotivo.

No porta-malas do veículo, os policiais encontraram uma caixa de som de grande porte e uma bateria de caminhão, já parcialmente instalados. No entanto, ao prosseguir com a inspeção, a equipe identificou marcas de cola nas portas do automóvel. Após uma verificação mais detalhada, foram localizados três tabletes da droga escondidos no interior da porta traseira.

Confrontado com a apreensão, o condutor confessou que transportava a substância a mando de terceiros, como forma de quitar uma dívida financeira.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O motorista foi preso e encaminhado, junto com o veículo e a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil em Jataí.