PRF apreende carga de madeira irregular equivalente a 2 bitrens

Durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas cargas de madeira transportadas de forma irregular. As ocorrências, registradas nesta terça-feira (3/6), aconteceram em Goiânia e São Miguel do Araguaia, totalizando cerca de 145 m³ de madeira apreendida.

A primeira apreensão foi realizada no km 131 da BR-060, em Goiânia. Durante fiscalização orientada por análise de risco, a PRF abordou um caminhão bitrem que transportava madeira oriunda de Tailândia (PA) com destino ao Paraná. Apesar de a nota fiscal indicar o transporte de cavaco de madeira, os agentes constataram a presença de toras, o que levantou suspeita sobre a legalidade da carga.

Diante das inconsistências encontradas na documentação e da possibilidade de crime ambiental, a ocorrência foi encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad). Servidores do órgão realizaram a verificação da carga para identificar as espécies de madeira e lavrar as autuações administrativas cabíveis. O volume apreendido foi de 75 m³.

Apreensão em São Miguel do Araguaia

No mesmo dia, por volta das 17h50, outra equipe da PRF, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático, realizou abordagem no km 156 da BR-080, no município de São Miguel do Araguaia. O caminhão abordado vinha de Moju (PA) com destino a São Luís de Montes Belos (GO). Ao ser questionado sobre a natureza da carga, o motorista apresentou documentação com divergência entre a essência informada e a madeira transportada.

A carga, com volume estimado em 70 m³, foi encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para os procedimentos legais. Inicialmente, o crime identificado é o transporte de madeira sem licença válida, conforme previsto na legislação ambiental.

Ambos os condutores, de 39 anos, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental. As cargas e os caminhões foram apreendidos. Até o momento, somente no primeiro semestre de 2025, a PRF já apreendeu cerca de 300 m³ de madeira irregular em Goiás, o que equivale a quatro caminhões bitrem carregados.

Apenas durante a Semana Nacional do Meio Ambiente, a PRF contabiliza a retenção de 150 m³ de madeira sem documentação regular no estado.

PCGO faz operação para esclarecer desaparecimento de motorista