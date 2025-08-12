search
PRF apreende carga irregular de canetas para emagrecimento na BR-153, em Goiás

O material estava sendo transportado como encomenda em um ônibus interestadual que fazia o trajeto Goiânia–Marabá


Por em 12/08/2025 - 09:55

PRF apreende carga irregular de canetas para emagrecimento na BR-153, em Goiás (Foto; PRF)
O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Jaraguá, que dará continuidade às investigações (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (11), uma carga irregular de canetas para emagrecimento durante fiscalização na BR-153, em Jaraguá, Goiás. O material estava sendo transportado como encomenda em um ônibus interestadual que fazia o trajeto Goiânia–Marabá (PA).

O medicamento, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, exige prescrição médica e controle rigoroso, mas vem sendo utilizado de forma irregular para emagrecimento. No compartimento de cargas do veículo, os agentes localizaram uma caixa sem documentação fiscal contendo oito unidades do produto e quatro perfumes.

Segundo a PRF, no mercado ilegal cada caneta pode chegar a custar até R$ 2 mil. O material apreendido, assim como as informações sobre remetente e destinatário, foi encaminhado à Polícia Civil de Jaraguá, que dará continuidade às investigações.

No mês de julho,  a Polícia Civil de Goiás, por meio da Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Goiânia – 1ª DRP, apreendeu 28 caixas lacradas de medicamento injetável para emagrecimento, cujo valor é de aproximadamente R$ 130 mil. As canetas estavam sendo vendidas em um camelódromo de Goiânia.

A ação teve início após uma denúncia anônima informando que uma mulher estaria distribuindo canetas de emagrecimento em um camelódromo da capital. Diante da informação, uma equipe policial se deslocou ao local ainda no período da tarde, com o objetivo de verificar a procedência da denúncia, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal.

 

Pesquisa