PRF registra redução de acidentes em feriado em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, no domingo (22), a Operação Corpus Christi 2025 com saldo positivo nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Durante os cinco dias de operação — de 18 a 22 de junho — foram intensificadas as ações de fiscalização com foco na redução de acidentes e condutas perigosas nas estradas.

Ao todo, a PRF registrou 31 acidentes, que resultaram em 31 feridos e 3 mortes. Em comparação ao mesmo período de 2024, houve redução de 13,8% no número de ocorrências e de 13,9% nas vítimas lesionadas. O número de óbitos se manteve o mesmo nos dois anos.

Embriaguez ao volante tem queda

O número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool caiu de forma significativa: foram 41 autuações por embriaguez em 2025, contra 119 no ano anterior. Apesar da redução de mais de 65%, a PRF destaca que a prática ainda representa um risco elevado nas rodovias.

Um caso chamou atenção na BR-153, em Campinorte, quando um caminhoneiro de 41 anos foi preso após ser flagrado dirigindo em zigue-zague. O teste do bafômetro apontou 1,17 mg/l de álcool, e o condutor foi encaminhado à Polícia Civil.

Infrações mais comuns nas rodovias goianas

Durante a operação, a PRF lavrou 2.470 autuações por excesso de velocidade e 360 por ultrapassagens proibidas. Um dos casos mais graves ocorreu na BR-153, no norte do estado, quando um veículo forçou passagem e quase provocou colisão frontal. O motorista foi multado por direção perigosa.

Além disso, 116 condutores e passageiros foram flagrados sem cinto de segurança ou com crianças fora do assento de retenção apropriado — infrações que colocam em risco a vida de todos os ocupantes.

Acidentes com mortes durante o feriado

BR-414 – Corumbá de Goiás

Na quinta-feira (19), um motociclista de 36 anos morreu após colidir de frente com um carro no km 387 da BR-414. Segundo a PRF, ele teria invadido a contramão. Os ocupantes do automóvel tiveram ferimentos leves.

BR-153 – Goiânia

Ainda na quinta, um pedestre foi atropelado por um ônibus e, em seguida, por uma caminhonete, no km 540 da BR-153, em Goiânia. A vítima morreu no local e não foi identificada.

BR-153 – Morrinhos

Na noite de sábado (21), um veículo capotou no km 615 da BR-153, em Morrinhos. Uma mulher de 24 anos morreu após ser arremessada para fora do carro, junto com outros dois ocupantes: um homem e uma criança de 5 anos. Nenhum utilizava cinto de segurança ou dispositivo de retenção. Os sobreviventes foram socorridos em estado grave.

Fiscalização segue intensificada em junho e julho

Com o início das festas juninas e julinas e o aumento do tráfego nas férias escolares, a PRF manterá a fiscalização rigorosa nas rodovias de Goiás durante todo o mês de junho e julho. O foco permanece nas condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso indevido de álcool ao volante e transporte inadequado de crianças.