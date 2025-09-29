Primeira colheita do Projeto Agricultura Urbana em Aparecida

Em menos de um mês após o lançamento, o Projeto Agricultura Urbana de Aparecida de Goiânia realizou sua primeira colheita na Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiar, no Jardim Tiradentes. A ação reuniu alunos, educadores, pais e representantes da prefeitura. Alfaces, coentro e couve foram retirados dos canteiros e incorporados à merenda escolar, garantindo alimentos frescos e saudáveis.

Educação e sustentabilidade

A secretária municipal de Educação, Núbia Faria, destacou que a iniciativa promove hábitos saudáveis e fortalece a segurança alimentar. O programa é fruto de parceria entre a Prefeitura de Aparecida, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Sistema Faeg/Senar, Emater, Instituto Hebrom Humano e Projeto Pare a Fome. O objetivo é transformar áreas públicas ou escolares ociosas em hortas comunitárias, unindo sustentabilidade, alimentação saudável e geração de renda.

Segundo o coordenador do programa, Jones Silva, a gestão do prefeito Leandro Vilela tem priorizado a segurança alimentar. Ele ressaltou que a primeira colheita confirma o potencial do projeto e a importância da parceria com Governo de Goiás, Sistema Faeg/Senar e demais instituições.

Expansão do projeto

Atualmente implantado em 10 unidades escolares, o programa pretende alcançar toda a rede municipal nos próximos anos. Além de oferecer capacitação técnica e conscientização ambiental, parte da produção vai para a merenda escolar, aproximando ainda mais a comunidade da vida escolar.

Os estudantes também celebraram a experiência prática de cultivar e consumir os alimentos. O aluno João Miguel Pereira Silva afirmou que aprender a plantar e colher tem sido uma vivência prazerosa e saudável. A diretora da escola, Neuzelita Pereira, ressaltou que o engajamento coletivo tem transformado a rotina da comunidade escolar desde o início do projeto.

MPGO processa frigorífico por discriminação político-partidária em Goiânia