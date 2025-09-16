search
Cidades

Primeiras chuvas devem atingir mais de 60 cidades goianas após seca prolongada

Equatorial Goiás alerta para riscos na rede elétrica após mais de 130 dias de estiagem; previsão indica temporais em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e outras regiões


16/09/2025

Foto: Equatorial Goiás

As primeiras chuvas devem chegar a mais de 60 cidades de Goiás a partir desta terça-feira (16), segundo previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O retorno da chuva ocorre após mais de 130 dias de estiagem em algumas regiões e pode provocar impactos na rede elétrica, conforme alerta da Equatorial Goiás. Estão previstas precipitações em municípios como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Mineiros, Rio Verde, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos.

 

Impactos imediatos

De acordo com a distribuidora, mesmo que rápidas, as chuvas devem vir acompanhadas de ventos intensos e descargas atmosféricas, capazes de arremessar objetos sobre a rede elétrica, como árvores e estruturas. O temporal também pode afetar postes e equipamentos da concessionária. Segundo Vinicyus Lima, gerente do Centro de Operações Integradas (COI), a primeira chuva após longo período de seca dissolve a poeira acumulada e cria um caminho condutivo sobre os isoladores, o que pode provocar desligamentos momentâneos.

O gerente destacou ainda que a companhia mantém monitoramento 24 horas das condições climáticas em todo o estado e que equipes estão de prontidão para atender ocorrências. Ele reforçou que, em casos de cabos partidos, postes danificados ou outros sinais de risco, é essencial manter distância e acionar imediatamente a distribuidora pelos canais oficiais.

Consumo consciente

Com temperaturas que ultrapassam os 40 °C em várias cidades goianas, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê mudanças no tempo para os próximos dias, incluindo queda nas temperaturas durante as manhãs e ocorrência de chuvas isoladas. Nesse contexto, a Equatorial Goiás também reforça a importância do consumo consciente de energia elétrica, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve para setembro a bandeira vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

Segundo Marcos Aurélio Silva, executivo de Faturamento e Leitura da Equatorial Goiás, a variação climática estimula maior uso de aparelhos como chuveiro elétrico e ar-condicionado, que têm alto consumo. Ele recomenda banhos curtos, uso do chuveiro na posição verão e ajustes no ar-condicionado para temperaturas entre 23 °C e 24 °C, além da manutenção regular do equipamento.

 

Registro essencial

A concessionária orienta que os clientes utilizem os canais de atendimento, disponíveis 24 horas:

  • Atendente virtual Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
  • Aplicativo Equatorial Energia, disponível para Android e iOS
  • Call Center: 0800 062 0196
  • Agência virtual: www.equatorialenergia.com.br
  • Via SMS: enviar mensagem para 27949 com o texto Faltadeenergia XXXXXXX (informando no campo “XXXXXXX” a Unidade Consumidora – UC)

Informações: assessoria de Imprensa da Equatorial Goiás

Polícia Civil prende líder de torcida organizada em Goiânia

