Procon Goiânia registra variação de até 253% no preço de itens da cesta básica

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), encontrou variação de até 253,03% nos preços de produtos que compõem a cesta básica. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 13 de junho em nove estabelecimentos comerciais e levou em consideração 30 itens.

O item com maior oscilação foi a banana nanica, com preços que variaram de R$ 1,98 a R$ 6,99 por quilo. Em seguida, as maiores oscilações foram da batata inglesa (204,75%), sendo encontrada entre R$ 2,95 e R$ 8,99, e a banana prata (125,88%), com preço entre R$ 3,98 e R$ 8,99. O pão francês apresentou oscilação de 110,64%, sendo vendido entre R$ 9,49 e R$ 19,99. Já o tomate comum registrou variação de 86,15%, custando de R$ 5,85 a R$ 10,89.

Segundo o Procon Goiânia, quem optar pelos menores preços desses cinco itens terá economia de até 130%. Somados, os produtos comprados com os preços mais em conta chegam a R$ 24,25. Já quem adquirir os mesmos produtos pelos valores mais altos pagará R$ 55,85, o que representa uma diferença de R$ 31,60.

Mais diferença

Entre os produtos com menor variação de preço encontrados pelo Procon Goiânia, os percentuais ficaram entre 24% e 25%. O óleo de soja Liza, por exemplo, variou 24,27%, com preços entre R$ 6,18 e R$ 7,68. O óleo de soja Soya teve variação de 24,88%, sendo vendido entre R$ 6,15 a R$ 7,68. O açúcar Cristal oscilou 25,01%, tendo preços entre R$ 19,99 a R$ 24,99, o leite Italac teve diferença de 25,05%, sendo encontrado por R$ 4,79 a R$ 5,99. Por fim, a margarina Qualy variou 25,22%, sendo vendida entre R$ 7,89 e R$ 9,88.

A soma dos menores preços desses cinco produtos é de R$ 45. Os valores mais altos, entretanto, totalizam R$ 56,22: uma economia de R$ 11,22.

Em comparação com o mês anterior, o levantamento aponta uma redução de 0,95% no valor total da cesta básica. Em maio de 2025, o custo apurado pelo Procon era de R$ 673,71, caindo para R$ 667,34 em junho.

O Procon Goiânia alerta que nem todos os produtos foram encontrados em todos os estabelecimentos e que os preços refletem um momento específico, sujeitos a mudanças. Mesmo dentro de uma mesma rede, podem ocorrer diferenças entre unidades.

O Procon reforça que os comerciantes têm o dever de informar corretamente os preços, garantir a conservação adequada dos alimentos e assegurar a transparência na comercialização. Em caso de produtos vencidos, adulterados ou em desacordo com a legislação, o consumidor tem direito ao ressarcimento imediato, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

