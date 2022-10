Produção do Cinturão da Moda ultrapassa 17 mil peças em setembro

A produção do programa Cinturão da Moda, lançado em fevereiro deste ano pelo Governo de Goiás e coordenado pela Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), já soma mais de 17 mil peças produzidas somente no mês de setembro. O trabalho foi realizado por 200 costureiras parceiras do projeto.

Sucesso desde o lançamento, o Cinturão da Moda foi criado para alcançar inicialmente 30 municípios goianos com o objetivo de investir na formação e qualificação de mão de obra em parceria com a iniciativa privada.

“Para isto, contamos com o apoio da Associação Empresarial da Região da 44. Hoje o polo de moda goiano responde pelo quinto maior Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás”, pontua o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, acrescentando que o Estado busca competitividade com produtos de qualidade e bons preços.

O Centro de Distribuição do Cinturão da Moda fica dentro do Shopping Mega Moda, na Região da 44, que tem o maior polo de confecção de moda do Centro-Oeste e mais de 16 mil pontos de vendas.