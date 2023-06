Programa Saúde Mais Perto de Você oferece 16 mil atendimentos em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza a 13ª edição do Programa Saúde Mais Perto de Você, oferecendo diversos serviços para a população. O evento ocorrerá no Centro de Saúde Michelle Muniz, localizado na Praça Abel Coimbra, 350, Setor Cidade Jardim, no próximo sábado, 01, das 8h às 17h.

O Centro de Saúde conta com seis médicos (pediatra, ginecologistas e generalistas) e oito cirurgiões-dentistas. Serão realizadas consultas previamente agendadas pelo telefone 0800-646-560 e WhatsApp 3524-6305. Além disso, a unidade oferece farmácia, distribuição de fitas HGT para medição de glicemia, vacinas, consultas de enfermagem, tratamento de Hanseníase e Tuberculose, retirada de pontos, curativos, acompanhamento do Bolsa Família, planejamento familiar e atendimento de crianças no Programa Saúde nas Escolas (PSE).

O Centro de Saúde passou recentemente por revitalização e é a primeira unidade a contar com Wi-Fi. O programa visa expandir essa melhoria para outras unidades de saúde no futuro.

No evento, serão oferecidos serviços como consultas oftalmológicas, exames de ultrassonografia (transvaginal, de articulações, abdominal, tireoide, mamária e de próstata), eletrocardiograma e práticas integrativas. A distribuição dos exames será feita entre os cadastrados no Sistema de Informação do Complexo Regulador Municipal e por demanda espontânea.

Desde o início do Programa Saúde Mais Perto de Você, em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Goiânia já realizou 15.961 atendimentos, incluindo consultas médicas, exames oftalmológicos, vacinas, ultrassonografias e procedimentos de práticas integrativas.