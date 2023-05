Projeto Anjos arrecada agasalhos para doação a pessoas em situação de rua

Com a chegada do período de frio em Goiás, o Projeto Anjos, desenvolvido pelo Grupo Soma, realiza, a partir desta segunda-feira, 22, a campanha do agasalho. Até o dia 30 de junho, serão arrecadados cobertores, agasalhos, mantas, luvas, gorros, dentre outros mantimentos, que serão doados a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.



As entregas podem ser feitas na sede do Grupo Soma, situada na Rua T-31 com Rua Campinas, no Setor Sol Nascente, em Goiânia, e em todas as unidades da rede de supermercados Super Barão. Nos locais, ficarão disponibilizadas caixas com a identificação da campanha e a frase “Deposite aqui o seu agasalho e ajude a aquecer quem precisa”.



Idealizadora do projeto, Ludmilla Guimarães conta que a ação é realizada anualmente, com o intuito de minimizar as sensações causadas pelas baixas temperaturas. “Existem muitas pessoas em situação de rua, que sofrem com a exposição ao frio. Um item do armário de quem contribui pode não fazer falta ao doador, mas com certeza faz toda diferença a quem recebe”, enfatiza.



“A gente se depara com famílias morando nas ruas e elas realmente passam frio. Crianças principalmente. Imagine, que triste”, salienta a gerente de marketing do Grupo Soma e voluntária do Projeto Anjos, Gabriela Azevedo, com a afirmativa de que todos os agasalhos doados são sempre entregues a quem necessita. “Tem muita gente que precisa. Sempre doamos todos os itens. Nunca sobra nada”, pontua. Outras informações sobre como doar ppode ligar no número (62)99610-8160.