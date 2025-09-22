Projeto Pequeno Aprendiz do Trânsito, da PRF, completa 16 anos

O Projeto Pequeno Aprendiz do Trânsito (PAT) chega aos 16 anos em 2025 consolidado como uma das principais iniciativas de educação viária voltada a crianças no Brasil. Criado em 2010 pelo PRF veterano Vieira, em Goiás, o programa tem como público-alvo alunos do 4º ano do ensino fundamental e já formou mais de quinze mil estudantes desde sua implantação. Neste ano o projeto ocorre entre os dias 15 a 22 de setembro.

Atualmente desenvolvido em seis municípios, Catalão, Cumari, Goiandira, Ipameri, Ouvidor e Três Ranchos, o PAT transmite noções de gentileza, paciência e convivência pacífica no trânsito por meio de atividades lúdicas e criativas. As aulas são ministradas por policiais rodoviários federais, que orientam os estudantes sobre a importância de respeitar as leis de segurança viária, como o uso do cinto de segurança, a proibição do celular ao volante e a prevenção de condutas que colocam vidas em risco. Com isso, as crianças tornam-se multiplicadoras de bons hábitos e influenciam positivamente o comportamento dos adultos ao redor.

O impacto do projeto pode ser percebido em relatos de famílias que mudaram suas atitudes no trânsito após a cobrança dos filhos. Muitos ex-alunos, hoje habilitados, afirmam com orgulho que conquistaram a Carteira Nacional de Habilitação logo na primeira tentativa graças às lições aprendidas no PAT.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, que em 2025 acontece de 18 a 25 de setembro, o programa promove visitas ao posto da PRF, onde os estudantes participam de cinco atividades práticas. Entre elas estão o contato com viaturas e motocicletas, demonstrações de fiscalização e resgate de vítimas, além da experiência com óculos que simulam os efeitos da embriaguez e do sono. Um dos pontos altos é a “minicidade do trânsito”, espaço que reproduz situações reais e permite que as crianças treinem, de forma segura, o uso do carrinho do PAT.

Antes da formatura, cada aluno é desafiado a criar uma frase de impacto relacionada ao tema da Semana Nacional do Trânsito. As produções surpreendem pela criatividade e engajamento. O sucesso do projeto também se deve ao apoio das secretarias municipais de Educação, com a participação de diretores, coordenadores e professores, e à parceria da concessionária Ecovias Minas Goiás.

