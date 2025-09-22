search
Projeto Pequeno Aprendiz do Trânsito, da PRF, completa 16 anos

Crianças que participaram do projeto, em sua maioria, são aprovados no primeiro teste para CNH


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/09/2025 - 13:21

Projeto Trânsito
Projeto Pequeno Aprendiz do Trânsito completa 16 anos com mais de 15.000 crianças alcançadas (Foto: PRF)

O Projeto Pequeno Aprendiz do Trânsito (PAT) chega aos 16 anos em 2025 consolidado como uma das principais iniciativas de educação viária voltada a crianças no Brasil. Criado em 2010 pelo PRF veterano Vieira, em Goiás, o programa tem como público-alvo alunos do 4º ano do ensino fundamental e já formou mais de quinze mil estudantes desde sua implantação. Neste ano o projeto ocorre entre os dias 15 a 22 de setembro.

Atualmente desenvolvido em seis municípios, Catalão, Cumari, Goiandira, Ipameri, Ouvidor e Três Ranchos, o PAT transmite noções de gentileza, paciência e convivência pacífica no trânsito por meio de atividades lúdicas e criativas. As aulas são ministradas por policiais rodoviários federais, que orientam os estudantes sobre a importância de respeitar as leis de segurança viária, como o uso do cinto de segurança, a proibição do celular ao volante e a prevenção de condutas que colocam vidas em risco. Com isso, as crianças tornam-se multiplicadoras de bons hábitos e influenciam positivamente o comportamento dos adultos ao redor.

O impacto do projeto pode ser percebido em relatos de famílias que mudaram suas atitudes no trânsito após a cobrança dos filhos. Muitos ex-alunos, hoje habilitados, afirmam com orgulho que conquistaram a Carteira Nacional de Habilitação logo na primeira tentativa graças às lições aprendidas no PAT.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, que em 2025 acontece de 18 a 25 de setembro, o programa promove visitas ao posto da PRF, onde os estudantes participam de cinco atividades práticas. Entre elas estão o contato com viaturas e motocicletas, demonstrações de fiscalização e resgate de vítimas, além da experiência com óculos que simulam os efeitos da embriaguez e do sono. Um dos pontos altos é a “minicidade do trânsito”, espaço que reproduz situações reais e permite que as crianças treinem, de forma segura, o uso do carrinho do PAT.

Antes da formatura, cada aluno é desafiado a criar uma frase de impacto relacionada ao tema da Semana Nacional do Trânsito. As produções surpreendem pela criatividade e engajamento. O sucesso do projeto também se deve ao apoio das secretarias municipais de Educação, com a participação de diretores, coordenadores e professores, e à parceria da concessionária Ecovias Minas Goiás.

