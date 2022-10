Próxima Legislatura é composta por maioria de empresários e advogados

A população goiana elegeu 41 nomes para assumir as cadeiras da Assembleia Legislativa de Goiás e compor a 20ª Legislatura da Casa, a partir do próximo ano. Ao todo, foram 20 parlamentares reeleitos e 21 que não estão no mandato, atualmente. Dos 30 parlamentares que disputaram a reeleição, 20 foram reeleitos. Dos 21 “novatos”, retornam à Alego, depois de alguns anos, os seguintes: Cristóvão Tormin (Patriota), Lincoln Tejota (UB), Mauro Rubem (PT) e Renato de Castro (UB).

Os deputados estaduais eleitos tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2023, data na qual também será instalada a nova Legislatura e será eleita a nova Mesa Diretora do Parlamento goiano. O MDB volta a ter a maior bancada da Casa, o que não acontecia desde 2006, quando elegeu dez parlamentares. Dessa vez, a sigla emedebista elegeu sete deputados.

Dos 41 nomes eleitos para a próxima Legislatura, sete já foram prefeitos: Alessandro Moreira (PP), de Alvorada do Norte; Amauri Ribeiro (UB), de Piracanjuba; Antônio Gomide, de Anápolis; Cristóvão Tormin, de Luziânia; Issy Quinan (MDB), de Vianópoilis; Lineu Olímpio (MDB), de Jaraguá; e Renato de Castro, de Goianésia.

A profissão mais comum dos eleitos é ser advogado ou bacharel em Direito. Ao todo, dez nomes declaram ter essa formação. São eles: Amilton Filho (MDB), Bruno Peixoto (UB), Cairo Salim (PSD), Karlos Cabral (PSB), Lincoln Tejota (UB), Ricardo Quirino (Republicanos), Talles Barreto (UB), Veter Martins (Patriota), Virmondes Cruvinel (UB) e Vivian Naves (PP).

A segunda profissão mais comum na próxima Legislatura da Alego é a de empresário. Ao todo, nove nomes estão nessa lista; são eles: Alessandro Moreira (PP), Anderson Teodoro (Avante), André do Premium (Avante), Charles Bento (MDB), Clécio Alves (Republicanos), Gugu Nader (Agir), Julio Pina (PRTB), Lucas Calil (MDB) e Paulo Cezar Martins (PL). Além disso, há três nomes que são formados em Administração de Empresas: Henrique César (PSC), Issy Quinan e Wilde Cambão (PSD).

Muitos parlamentares eleitos ou reeleitos são da área de saúde. Quatro são médicos: Gustavo Sebba (PSDB), Jamil Calife (PP), José Machado (PSDB) e Lucas do Vale (MDB). São odontólogos outros quatro nomes: Antônio Gomide (PT), Mauro Rubem, Rosângela Rezende (Agir) e Zeli Fritsche (PRTB). Há, ainda, o fisioterapeuta Cristiano Galindo (SD).

Dois nomes são da Polícia Militar (PM-GO): Coronel Adailton (PTB) e Major Araújo (PL), além do Delegado Eduardo Prado (PL), que vem da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Entre os economistas estão Renato de Castro e Thiago Albernaz (MDB), além de Bruno Peixoto, que também tem graduação em Economia. Dois deputados são engenheiros civis: Lineu Olímpio e Wagner Neto (PRTB). Amauri Ribeiro se declara agropecuarista e Bia de Lima (PT) é formada em Pedagogia.

Regiões

Dos 41 eleitos, 14 (um terço) têm como principal base eleitoral Goiânia, além de Coronel Adailton, que é natural de Anápolis, mas tem muitos votos na Capital. Constam dessa lista, os seguintes: Bia de Lima, Bruno Peixoto, Cairo Salim, Charles Bento, Clécio Alves, Delegado Eduardo Prado, Lincoln Tejota, Lucas Calil, Major Araújo, Mauro Rubem, Paulo Cezar Martins, Talles Barreto, Thiago Albernaz e Virmondes Cruvinel. Além deles, representam cidades vizinhas à Capital, parte da região Metropolitana de Goiânia (RMG), os nomes de Cristiano Galindo, Julio Pina e Veter Martins.

Com forte base eleitoral em Anápolis, além do já citado Coronel Adailton, há mais quatro deputados na próxima Legislatura: Amilton Filho, Antônio Gomide, Henrique César e Vivian Naves. Do Entorno do Distrito Federal, cada vez mais populoso, saíram os nomes de seis eleitos: Anderson Teodoro, André do Premium, Cristóvão Tormin, Ricardo Quirino, Wilde Cambão e Zeli Fritsche.

Representam o município de Rio Verde o deputado reeleito Karlos Cabral e o novato Lucas do Vale. De Catalão, dois nomes foram validados nas urnas, nas eleições 2022: os médicos Gustavo Sebba e Jamil Calife, embora esse último também tenha muitos votos em Goiânia. De Goianésia dois representantes estarão na próxima Legislatura: José Machado e Renato de Castro. Foram eleitos, ainda, Rosângela Rezende (Mineiros), Gugu Nader (Itumbiara), Lineu Olímpio (Jaraguá), Amauri Ribeiro (Piracanjuba), Issy Quinan (Vianópolis), Wagner Neto (Itapuranga) e Alessandro Moreira (Região Norte do Estado).

Perfil dos parlamentares da 20ª Legislatura

Alessandro Moreira – PP – Ex-prefeito de Alvorada do Norte, Alessandro Moreira irá para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Goiás, tendo sido eleito com 23.345 votos. Filho do deputado licenciado Iso Moreira (UB), o parlamentar recém-eleito é empresário e será o representante do Nordeste goiano na Alego.

Amauri Ribeiro – UB – Natural de Trindade, Amauri Ribeiro foi vereador e prefeito de Piracanjuba, município do Sul goiano. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018, Amauri Ribeiro é agropecuarista e defensor das pautas ligadas ao agronegócio. O parlamentar obteve, na eleição de 2022, 35.060 votos e vai para o seu segundo mandato na Assembleia.

Amilton Filho – MDB – Advogado, Amilton Filho é natural de Anápolis, onde foi vereador por dois mandatos, antes de ser eleito para o seu primeiro mandato, em 2018, no Parlamento goiano. Amilton Filho tem o combate a corrupção e a transparência nos gastos públicos como bandeiras. O parlamentar será um dos representantes de Anápolis, em seu segundo mandato na Alego. Obteve, em 2 de outubro, 46.556 votos.

Anderson Teodoro – Avante – Eleito pela primeira vez para o seu primeiro mandato na Alego, com 25.552 votos, Anderson Teodoro é empresário e lançou-se candidato para representar a região de Águas Lindas de Goiás e Entorno do Distrito Federal. Ex-vereador por Águas Lindas, Anderson também esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras e foi o deputado estadual mais votado do município em 2022.

André do Premium – Avante – Empresário e natural de Santo Antônio do Descoberto, André do Premium representará o município, situado no Entorno do Distrito Federal, em seu primeiro mandato na Alego. Recém-eleito com 26.063 votos, André tem como objetivo buscar recursos e promover o desenvolvimento estrutural da cidade.

Antônio Gomide – PT – Ex-prefeito de Anápolis por dois mandatos, Antônio Gomide é cirurgião-dentista e natural de Goianésia. O parlamentar irá para o seu segundo mandato na Alego, onde será um dos representantes de Anápolis, município onde obteve expressiva votação. Com 45.256 votos, foi o sexto mais votado nessa eleição. A defesa da Saúde, Educação e Meio Ambiente são as principais bandeiras de Gomide.

Bia de Lima – PT – Pedagoga e servidora pública estadual, Maria Euzébia de Lima já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e da CUT-GO, além de compor o Conselho Estadual de Educação (CEE). Tem um histórico de mais de 30 anos de luta em defesa de trabalhadores da educação pública e da escola de qualidade. Suas pautas compreendem a defesa da educação, seus profissionais, e as mulheres. Natural de Serranópolis, é solteira e foi vereadora em Jataí por dois mandatos (1997-2001 e 2001-2004). Já foi candidata a deputada estadual, a vice-prefeita e, nas eleições de 2008, candidata a prefeita de Jataí. Nas eleições de 2022, ela obteve 24.391 votos.

Bruno Peixoto – UB – Advogado e economista. Chega ao quarto mandato no Legislativo goiano, todos em sequência, desde 2010. Foi o campeão de votos nessa eleição, tendo obtido 73.692 votos. Antes, o goianiense, casado, de 48 anos, já havia sido eleito vereador da Capital duas vezes (2004 e 2008). É sua primeira eleição pelo União Brasil (UB), partido ao qual se filiou em abril de 2022. O parlamentar é o atual líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Cairo Salim – PSD – Advogado, teólogo e empresário, Cairo Salim Marcelino Lopes é casado e foi eleito pela primeira vez em 2018, agora conquista a reeleição, onde obteve 40.359 votos. O parlamentar iniciou na política quando tinha apenas 16 anos. Foi presidente do PMDB-Jovem de Goiânia e, posteriormente, vice-presidente nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O parlamentar defende a família e os princípios cristãos. O combate à corrupção e a diminuição das regalias “dos poderosos” são suas principais bandeiras.

Charles Bento – MDB – Foi reeleito com 33.280 votos e vai para o terceiro mandato de deputado estadual. Charles Bento Evangelista, 40 anos, é casado, natural de Goiânia, e empresário ligado ao segmento de formação de condutores. Iniciou sua trajetória política em 2008, quando disputou a eleição e conquistou uma cadeira de vereador do município de Goiânia pelo PRTB. Em 2010, conquistou a suplência na Assembleia Legislativa. Em 2012, foi eleito novamente vereador da Capital e, em 2014, foi eleito deputado estadual para a 18ª Legislatura.

Clécio Alves – Republicanos – Clécio Antônio Alves é natural de Goiânia, casado e pai de três filhos. Formado em Direito e Arquitetura, é empresário no setor de construção civil. Iniciou a vida pública em 1996, no PSD, concorrendo a vereador pela primeira vez, mas não foi eleito. Em 2000, já no PPS, Clécio se elegeu e, em 2004, dessa vez no PT, foi reeleito. Em 2005, filiou-se ao MDB e foi líder do prefeito na Câmara da Capital. Nas eleições 2020, foi reeleito para o sexto mandato com 12.942 votos. Agora em 2023 Clécio ocupará pela primeira vez uma cadeira no Legislativo goiano. Obteve 28.322 votos.

Coronel Adailton – PRTB – Um dos quatro representantes do município de Anápolis eleitos em 2022, Adailton Florentino do Nascimento é casado, iniciou sua carreira na Base Aérea de Anápolis e, posteriormente, ingressou na Polícia Militar de Goiás, como sargento, em 1986, onde cumpriu todas as fases da carreira de policial militar. Vai para seu segundo mandato de deputado estadual, tendo conquistado 25.610 votos, no qual afirma ter o compromisso de defender os interesses dos 246 municípios goianos. Uma de suas bandeiras é a defesa da atuação integrada dos órgãos de Segurança Pública, área em que atuou, como policial militar, por 32 anos.

Cristiano Galindo – SD – Formado em fisioterapia e terapia ocupacional, Cristiano Galindo foi eleito para o seu primeiro mandato, com 17.788 votos. É natural de Trindade e representante da região, além do Norte e Noroeste goiano. Entre suas bandeiras de luta na Casa estão, principalmente, a Saúde e a Educação em Goiás.

Cristóvão Tormin – Patriota – Natural de Luziânia, formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (Uniceub) e produtor rural, volta ao Legislativo goiano para o seu terceiro mandado. Obteve nessa eleição 17.484 votos. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006, com 20.905 votos, pelo PTB. Ocupou o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2007/2008. Filiou-se ao PSD em 23 de setembro de 2011. Na eleição de 2010, foi reeleito, tendo renunciado ao mandado em 2012 para assumir a prefeitura de Luziânia.

Delegado Eduardo Prado – PL – Natural de Goiânia, formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e especializado em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Criminologia/Segurança Pública, foi reeleito para o segundo mandato com 33.828 votos. Foi delegado na cidade de Alvorada do Norte, na região Noroeste de Goiânia (22º DP), na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon). Em abril de 2022 se desfiliou do Democracia Cristã (DC) e assinou sua ficha de filiação ao Partido Liberal (PL). Defende, principalmente, a bandeira da Segurança Pública.

Gugu Nader – Agir – Empresário, natural de Araguari, Rubens Augusto Nader, conhecido como Gugu Nader, foi eleito para o seu primeiro mandato, com 21.743 votos. O parlamentar é representante da região de Itumbiara, Buriti Alegre, Goiatuba, Panamá, Bom Jesus, Inaciolândia e Cachoeira Dourada. Entre suas bandeiras de luta na Casa, estão o foco no desenvolvimento de sua região, aplicando suas medidas em saúde, infraestrutura e bem-estar do povo.

Gustavo Sebba – PSDB – Natural de Catalão, formado em Medicina pela Universidade de Uberaba (Uniube), trabalhou em Goiás, passando pelos municípios de Três Ranchos, Goiandira, Cumari, Campo Alegre, Corumbaíba, Catalão e pela Capital. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez na 18ª Legislatura, com 33.760 votos e reeleito para segundo mandato, com 29.286 votos. Vai para o seu terceiro mandato, quando obteve 27.973 votos. No primeiro mandato, foi líder da bancada e, no segundo biênio, vice-presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social. Na atual Legislatura, é o presidente da Comissão de Saúde, defendendo sempre a bandeira em questão.

Henrique César – PSC – Natural de Anápolis, formado em administração de empresas, entrou na política há 15 anos, trabalhou no Senado, e tem vínculos com a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campinas. Recebeu em 2014, 25.470 votos, ficando na 4ª suplência do Legislativo, assumiu a vaga do deputado Talles Barreto, que se licenciou para assumir uma Secretaria de Estado. Na 19ª Legislatura, foi eleito com 46.545 votos, a maior votação entre os 41 deputados. Para o primeiro biênio, foi vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação; vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Reeleito para a sua terceira Legislatura, obteve 40.506 votos.

Issy Quinan – MDB – É formado em administração de empresas, produtor rural e foi eleito com 47.453 votos para seu primeiro mandato. Natural de Goiânia, é solteiro, tem 44 anos e um filho. Foi prefeito por dois mandatos em Vianópolis de 2013 a 2020. Com seu mandato vai representar os municípios da região da Estrada de Ferro, além do Nordeste goiano, Entorno de Brasília e Vale do Araguaia. Pretende atuar na defesa do setor agropecuário e na ampliação do acesso dos serviços públicos em favor de crianças que possuem alguma necessidade especial.

Jamil Calife – PP – É médico psiquiatra, casado, pai de três filhas, nasceu em Catalão, tem 41 anos e obteve 38.248 votos para seu primeiro mandato. Empresário das áreas médico-hospitalar e imobiliária, é diretor do Hospital Nasr Fayad e atua há 13 anos na área da saúde. No Parlamento vai representar a Capital goiana, além de municípios como Bela Vista, Pires do Rio, Ipameri, Catalão, e toda a região do Sudeste goiano. Pretende voltar seu trabalho a ações e projetos nas áreas de saúde, atendimento humano e de qualidade, geração de desenvolvimento, emprego e renda e desenvolvimento da educação.

José Machado – PSDB – Médico, 43 anos, casado, pai de três filhos, é natural de Goianésia, onde reside e exerce a Medicina. Foi eleito com 22.928 votos para o seu primeiro mandato e vai representar os municípios das regiões do Vale dos Pirineus, Vale do São Patrício, Norte, Sul e Sudoeste goiano. Pretende voltar seu trabalho como parlamentar para questões relacionadas à saúde, problemas sociais, educação e habitação.

Julio Pina – PRTB – Empresário do ramo farmacêutico, foi eleito para seu segundo mandato com 21.243 votos. Ele ocupa a presidência do partido há mais de dez anos em Senador Canedo e a vice-presidência da sigla no estado. Natural de Alto Parnaíba (MA), tem 41 anos, e é pai de três filhos. Foi conselheiro tutelar em Senador Canedo, onde atuou, por três anos, em prol das crianças e adolescentes da região. Em seu novo mandato, continua representando sua base eleitoral que é formada por Senador Canedo, Goiânia, além de cidades como Buriti Alegre, Niquelândia e Gouvelândia.

Karlos Cabral – PSB – Natural de Rio Verde, é formado em Direito e foi eleito para seu quarto mandato com 18.777 votos. Casado, tem um filho, e foi criado nas comunidades de base da Igreja Católica. Representa o município de Rio Verde e o Sudoeste goiano e, como serventuário da Justiça, é defensor dos servidores públicos. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010. Nas eleições de 2014, candidatou-se à reeleição pelo PT. No terceiro mandato, foi presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento.

Lincoln Tejota – UB – Graduado em Direito e em gestão em órgãos públicos foi eleito para seu terceiro mandato no Parlamento goiano com 41.456 votos. Casado, pai de três filhos, tem 38 anos. Em 2010, foi eleito deputado estadual pela primeira vez e em 2014 conquistou seu segundo mandato. Lincoln criou a Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de Goiás e também atuou como membro do Conselho Fiscal da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), da qual também já foi vice-presidente. Em 2018, foi eleito vice-governador de Goiás.

Lineu Olímpio – MDB – Engenheiro civil, foi eleito para o seu primeiro mandato com 29.775 votos. Em 2018, em sua primeira campanha para deputado estadual, Lineu teve 20.501 e não se elegeu. Começou sua vida pública em Jaraguá, sua cidade natal, onde foi eleito prefeito por dois mandatos entre 2005 a 2012. Lineu tem um perfil municipalista e luta pelo desenvolvimento econômico dos municípios e pela assistência social.

Lucas Calil – MDB – Foi o terceiro deputado mais bem votado nessa eleição, com 50.843 votos e vai para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O parlamentar tem sua base eleitoral em Goiânia e região Metropolitana. Calil ocupou a Secretaria Estadual de Esportes do Governo do Estado. É defensor da juventude, do esporte e do meio ambiente, em especial o Rio Araguaia.

Lucas do Vale – MDB – Médico, natural de Rio Verde, filho do atual prefeito Paulo do Vale. Foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, com 55.747 votos, consagrando-se o segundo mais votado no pleito de 2022. Lucas tem base na região Sudoeste de Goiás e defende o agronegócio.

Major Araújo – PL – Militar da reserva, o parlamentar conquistou seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás. Obteve 33.928 votos e tem base eleitoral em Goiânia e região Metropolitana. Sempre defendeu e continuará defendendo as pautas referentes à Segurança Pública e aos servidores públicos.

Mauro Rubem – PT – Líder sindical, dedica-se à defesa dos direitos dos trabalhadores. Integra a diretoria do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde-GO) e o conselho do Sindicato dos Odontologistas em Goiás (Soego). De volta à Casa para seu quarto mandato, Mauro obteve 22.303 votos. Foi vereador por dois mandatos (2000/2002 e 2020/2022. Posiciona-se contra a discriminação racial e de gênero e em favor do meio ambiente, do servidor público e do direito dos animais.

Paulo Cezar Martins – PL – Natural de Quirinópolis, foi eleito para seu sexto mandato na Assembleia Legislativa de Goiás, com 37.638 votos. Já foi vereador por Goiânia nos mandatos de 1997 e 2000. O parlamentar é consolidado no Oeste e Sudoeste goiano, onde tem bases eleitorais. Paulo é muito atuante na área da saúde pública. Em Goiânia, tem uma casa de apoio onde recebe pessoas de todo o estado para fazerem tratamentos médicos.

Renato de Castro – União Brasil – Com formação em Economia e Gestão em Agropecuária, foi eleito para o 2º mandato com 35.842 votos. Renato representa diversos municípios do Centro-Norte e do Vale do São Patrício, especialmente Goianésia. Suas bandeiras de luta são habitação, geração de emprego e renda e agronegócio.

Ricardo Quirino – Republicanos – Formado em Direito, Ricardo foi eleito para o seu primeiro mandato, com 31.559 votos. É pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e palestrante. Ele já foi deputado federal por dois mandatos pelo Distrito Federal. O parlamentar é representante da região do Entorno do Distrito Federal e tem como base política cidades como Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Planaltina de Goiás, Novo Gama e Cidade Ocidental, além de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Entre suas bandeiras de luta estão esporte, defesa de direitos dos idosos e saúde.

Rosângela Rezende – Agir – Cirurgiã dentista, foi eleita para o 1º mandato com 19.965 votos. Rosângela de Rezende Amorim é natural de Mineiros e tem 55 anos. Já foi secretária municipal de Saúde da cidade de Mineiros por 12 anos. Ela representa municípios das regiões Sudoeste e do Vale do Araguaia como Mineiros, Portelândia, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Doverlândia. Suas áreas de atuação são: saúde, infraestrutura rodoviária, agronegócio e educação.

Talles Alves Barreto – União Brasil – Advogado, eleito para o 3º mandato com 31.961 votos. O parlamentar representa municípios do Norte goiano, do Vale do São Patrício, do Nordeste e da região Metropolitana de Goiânia, como Mara Rosa, Itapaci, Ceres, Rianápolis, Nerópolis, Leopoldo de Bulhões e Posse. O parlamentar tem como bandeiras de luta a educação, o esporte e a saúde.

Thiago Albernaz – MDB – Economista, foi eleito para o 2º mandato com 28.229 votos e foi votado em 209 municípios goianos. O parlamentar representa cidades de várias regiões de Goiás, como Cachoeira Alta, Cromínia, Mundo Novo, Doverlândia, Aparecida do Rio Doce, Campestre, Fazenda Nova, Itauçu, Jussara e Nazário. Thiago tem como bandeiras de luta a defesa de entidades do Terceiro Setor, ciência e tecnologia, educação e saúde.

Veter Martins – Patriota – Formado em Direito, assumirá, em 1º de fevereiro o seu primeiro mandato. Na eleição de 2022, recebeu 30.836 votos. Veter representa municípios como Aparecida de Goiânia, sua principal base eleitoral, além de Novo Brasil, Jussara, Fazenda Nova, Morrinhos, Piracanjuba e Goiânia. Suas principais bandeiras de atuação serão nas áreas de geração de emprego, industrialização, saúde e educação.

Virmondes Cruvinel – União Brasil – Formado em Direito, é procurador do Estado. Já foi professor de Direito Eleitoral na UFG e é comentarista fixo na Rádio Interativa FM. Virmondes foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo, com 42.925 votos. Em 2012, foi o vereador mais votado de Goiânia. Sua principal base eleitoral é Goiânia, região Metropolitana e toda a região Oeste de Goiás. Virmondes traz como principais bandeiras de luta a defesa da educação, da cultura, da saúde, dos esportes, dos pequenos empreendedores, dos direitos da cidadania e de ações sociais.

Vivian Naves – PP – É formada em Direito, bancária, empresária e primeira-dama de Anápolis. Eleita com 38.574 mil votos, Vivian assumirá uma das 41 cadeiras do Parlamento goiano como uma das mulheres mais bem votadas de Goiás. Sua principal base eleitoral é Anápolis, porém a deputada eleita se coloca como representante de todos os municípios goianos, já que a sua principal bandeira de luta são as causas sociais.

Wagner Neto – PRTB – É formado em Engenharia Civil e foi eleito para o segundo mandato, com 32.543 votos válidos. Wagner Neto é o deputado mais jovem da atual Legislatura e foi, também, o vice-prefeito mais jovem de Goiás, ao compor chapa majoritária em 2016, em Itapuranga. O parlamentar representa a região Centro-Oeste do estado, incluindo os municípios de Itapuranga, Guaraíta, Uruana e Morro Agudo. Wagner Neto é um deputado municipalista que defende ações e projetos de infraestrutura nas rodovias goianas, defende o fortalecimento da agricultura familiar e da educação.

Wilde Cambão – PSD – Formado em Administração de Empresas, é empresário e foi eleito para o segundo mandato consecutivo, com 29.908 mil votos. Wilde é representante da região do Entorno Sul, tendo como base eleitoral os municípios de Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo. Também apoia os municípios de Rialma, Bela Vista de Goiás e Ceres. Sua bandeira de luta como parlamentar da base governista é atender às demandas do Entorno do Distrito Federal em todas as áreas, com prioridade para educação, saúde e infraestrutura.

Zeli Fritsche – PRTB – Implantodontista e vice-prefeita reeleita de Valparaíso de Goiás, na chapa de Pábio Mossoró. Zeli foi eleita para o primeiro mandato como deputada com 20.967 votos. Sua principal base eleitoral é a região do Entorno de Brasília, com destaque para os municípios de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama e Luziânia. Suas principais bandeiras de luta devem ser focadas nas áreas da saúde, educação e do social, considerando que esses foram os pilares de sua atuação enquanto vice-prefeita em Valparaíso.