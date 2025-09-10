search
Queimadas próximas à rede elétrica deixam 11 cidades de Goiás sem energia

As chamas atingiram estruturas próximas à rede elétrica, o que ocasionou o desligamento automático do sistema. O fogo foi controlado e o fornecimento restabelecido ainda na noite de ontem


Foto: Divulgação

Queimadas queimadas registradas na noite desta terça-feira (9) nas proximidades de uma torre de transmissão provocaram a interrupção temporária no fornecimento de energia em 11 cidades de Goiás: Anicuns, Aruçu, Caturaí, Damolândia, Inhumas, Itaberaí, Itauçu, Jaraguá, Nova Veneza, Petrolina e Trindade.

Segundo informações, as chamas atingiram estruturas próximas à rede elétrica, o que ocasionou o desligamento automático do sistema. O fogo foi controlado e, após inspeções técnicas, o fornecimento foi restabelecido ainda na noite de ontem.

As queimadas têm sido um desafio constante em 2025, informou a Equatorial Goiás. Apenas neste ano, já foram registradas mais de 200 ocorrências em que o fogo chegou até a rede de energia em diferentes regiões do estado. Além de comprometer o abastecimento, os incêndios colocam em risco a segurança da população e dificultam o trabalho das equipes responsáveis por conter as falhas.

Além das chamas, a fumaça e a fuligem acumuladas em cabos e isoladores podem provocar falhas e danos permanentes na rede elétrica, explica a concessionária de energia. A situação é agravada pela maior extensão e intensidade das queimadas neste período de seca em Goiás.

Autoridades reforçam a necessidade de prevenção e responsabilidade no uso do fogo, lembrando que provocar queimadas é crime ambiental e pode trazer sérias consequências à população e ao sistema elétrico.

Pesquisa