Quem responde é…

O que te levou a participar da campanha eleitoral? Eu tenho um sentimento de gratidão pelo governador Ronaldo Caiado. Ele foi leal ao meu pai e, acima de tudo, foi amigo. Esteve ao lado dele e da nossa família nos momentos mais difíceis. Como governador, conseguiu recolocar o estado no rumo certo. Tem feito um governo ético, de muito trabalho e com olhar atento aos mais necessitados. Precisamos seguir neste caminho do desenvolvimento, continuar avançando. Por isso não poderia me omitir nesse momento tão importante. Amo meu estado e quero o melhor sempre. Sua participação aumenta a expectativa sobre seu futuro político. Aceitaria um cargo no governo Caiado? De forma alguma. Minha participação nesta campanha é resultado da minha consciência, do amor e da preocupação que tenho por Goiás, e que aprendi dentro de casa. Não existe nenhum outro objetivo. Um futuro político continua descartado? É impossível explicar a dor que a ausência do meu pai ainda provoca em mim. Hoje o único projeto que tenho é defender a memória do seu legado. Meu pai e os goianos merecem ter essa história reconhecida e eternizada.

Bolso cheio 1

O goiano Glaustinda Fokus (PSC-GO) está entre os candidatos à Câmara dos Deputados que mais receberam recursos do Fundo Eleitoral, segundo levantamento do painel Siga o Dinheiro, desenvolvido em parceria pelo Jota e a organização Base dos Dados. O teto de gastos por candidato a deputado federal é de R$ 3,176 milhões e Glaustin já recebeu R$ 3,16 milhões. O portal destacou também o crescimento de 345% de seu patrimônio, que passou de R$2,2 milhões, em 2018, para R$ 9,8 milhões nestas eleições.

Bolso cheio 2

O patrimônio do candidato à reeleição a deputado federal José Nelto (PP) cresceu de R$ 7,8 milhões para R$ 48,5 milhões, entre 2018 e 2022, segundo levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgado na sexta-feira, 23. Essa variação representa mais de 500% de crescimento no patrimônio do candidato, que tem um salário de R$ 33,8 mil mensais e uma série de benefícios, que incluem a cota parlamentar(de R$ 31 mil a R$ 45 mil, dependendo do estado do congressista).

Despesas

De acordo com o Portal da Transparência, em julho, o deputado José Nelto teve um gasto de R$ 9.066,40 com despesas do seu gabinete em Brasília.

Dividido

A divisão no PSDB se acirrou com o apoio de tucanos à candidatura de Lula (PT) à Presidência da República. Aqueles ligados ao grupo que apoiou Eduardo Leite (PSDB) nas prévias do PSDB declararam apoio à candidatura do petista durante a visita de Geraldo Alckmin (PSB) a Goiânia. Do outro lado, o candidato ao Senado Marconi Perillo negou que o PSDB tenha se posicionado a respeito da eleição presidencial, assim como desmentiu, em 2021, o apoio que o PSDB havia declarado a Leite durante a convenção do partido.

Apoio

Gestores governamentais de Goiás declararam apoio à candidatura de Vilmar Rocha (PSD) ao Senado da República. A manifestação ocorreu durante reunião na sede do Sindgestor, conduzida pelo presidente Hugo Leonardo de Araújo Godinho, e que contou também com a presença do primeiro presidente da entidade, Edmilson Moura, além de outros associados. “Entendemos que o Vilmar é o que mais se preocupa com as demandas do servidor público e que valoriza a nossa carreira. Por isso decidimos por apoiálo”, afirmou Hugo Leonardo. Atualmente, são 800 gestores governamentais em Goiás, divididos em nove cargos diferentes, em todas as secretarias e autarquias do estado..

TJ medicinal

Referência nacional no tema da cannabis medicinal, o candidato a deputado federal Yuri Tejota (Podemos) entrou também para a seara política do debate. Tem participado de lives, dado consultoria a candidatos e parlamentares de outros estados e recebido convites para integrar grupos que defendem ou querem defender no Congresso Nacional o avanço do tratamento alternativo. Filho de Sebastião Tejota e irmão do vice-governador Lincoln Tejota, Yuri é o quinto integrante da família a decidir pela carreira política.

Histórico

Yuri Tejota foi fundador e coordena a Associação Goiana de Apoio e Pesquisa à Cannabis Medicinal (Agape), ONG responsável por garantir assistência médica, farmacêutica, psicológica e jurídica necessárias para um tratamento de alzheimer, parkinson, epilepsia, câncer, fibromialgia e outras doenças.

Baldy aderiu ao balde

O candidato ao Senado Alexandre Baldy (PP) postou uma foto em seu Instagram com um balde na cabeça.Na legenda, ele afirma ter entrado “na onda”. Certamente, a imagem vai fazer parte de seu portfólio político.

Bastidores

A ex-senadora Lúcia Vânia é uma das principais apoiadores da candidatura a deputado federal do ex-secretário da Saúde Ismael Alexandrino (PSD). Semana passada, ela participou de uma carreata em Goianésia ao lado do candidato, mas é nos bastidores que a ex-senadora tem trabalhado para eleger Alexandrino.

De saída

A Enel Distribuição Goiás vendeu para a Equatorial Energia a distribuição de energia no estado, uma holding brasileira que opera nos estados Maranhão, Pará, Piauí,Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá .A negociação se deu para evitar a caducidade (cancelamento) do contrato em razão do descumprimento,pelo segundo ano consecutivo, das metas de melhoria dos serviços.